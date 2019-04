Thijmen (22) maakte een Nachtwacht van theeblaadjes: 'Ik wilde het echt groot aanpakken'

Toen de Engelse natuurkundige Newton een paar eeuwen geleden een appel uit een boom zag vallen, kreeg hij een geniale ingeving. Hij bedacht dat er zwaartekracht moest zijn op aarde. Zoiets overkwam Thijmen ook, maar dan met theezakjes. "Ik was op mijn werk wat drinken halen toen een theezakje kapot ging. Van de blaadjes die eruit kwamen kon ik een figuurtje leggen. Toen dacht ik: dat kan ik ook in het groot doen."

2 bij 2,5 meter

Die ingeving leidde tot het plan om mee te doen aan een wedstrijd georganiseerd door het Rijksmuseum Alle Rembrandts van het Rijksmuseum. "Ik had het al eens met een zelfportret gedaan, ik wilde het nog een keer echt groot aanpakken." En groot werd het kunstwerk: met 2 bij 2,5 meter niet heel veel kleiner dan het origineel.

Thijmen: "Ik moest eerst op zoek naar een ruimte waar ik dit kon doen. Daarna ben ik langsgegaan bij een theeplanter in Zundert, hij is de enige theeplanter in heel Europa. Hij wilde graag meewerken."

Lees verder onder de video.

En toen begon het harde werk. "Eerst heb ik alle blaadjes met vermalen, gewoon met een blender. Toen heb ik van behangpapier een mal gemaakt. Elke persoon heb ik getekend en uitgesneden met stanleymes. Die bevestig je dan aan het doek en je brengt de lijm aan. Dan strooi je de thee erover heen."

Monsterklus

Het was een monsterklus, geeft hij toe. En dat terwijl Thijmen niet eens een kunstenaar is, maar een civiel ingenieur. "Ik ben wel een liefhebber van Rembrandt. Tijdens mijn opleiding heb ik heel veel kunsthistorie gehad. Vooral het licht- en donkereffect van de Nachtwacht vind ik heel indrukwekkend. En ik vind het mooi dat hij er een aantal geheime codes in verwerkt heeft."

De Theewacht bevat net als het schilderij van de grote meester een aantal geheime codes. "Ik zal één tip weggeven. Als je hem in de spiegel bekijkt, dan kan een van de codes niet missen."

Wedstrijd

Vorige week leverde Thijmen zijn meesterwerk in. In mei hoort hij of hij door is naar de volgende ronde. De winnaars mogen hun kunstwerk laten zien tijdens een tentoonstelling in het museum.