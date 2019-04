Dodelijk ongeluk 19-jarige scooterrijder: zeven maanden cel en rijontzegging

Een 31-jarige man uit Oss is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden. Hij veroorzaakte in oktober 2017 een dodelijk ongeluk in zijn woonplaats en reed door. Hij kreeg ook een rijontzegging van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk.

De Ossenaar reed ’s nachts met zijn auto over de N329 in Oss en botste achterop een scooter. De bestuurder van de scooter raakte lichtgewond, maar zijn meerijder van 19 jaar kwam om het leven. De 31-jarige man uit Oss reed vervolgens door. Hij heeft zich later ook niet bij de politie gemeld.

Munitie gevonden

Uit onderzoek is gebleken dat de 31-jarige man bijna 120 kilometer per uur reed toen hij de scooter raakte. Hij mocht op deze weg maar 70 kilometer per uur. In zijn huis werd later ook een gasalarmpistool en munitie gevonden.

Onder invloed van alcohol

De 23-jarige bestuurder van de scooter moest zich ook voor de rechter in Den Bosch verantwoorden. Volgens de officier van justitie had ook hij schuld aan het dodelijke ongeluk. Hij zou onvoorzichtig gereden hebben. Hij reed namelijk op een weg waar geen scooters mogen rijden en hij was onder invloed van alcohol.

Maar de rechtbank gaf de scooterbestuurder uit Den Bosch een voorwaardelijke boete van 350 euro. Volgens de rechter was er alleen sprake van een verkeersovertreding.

