Efteling weer beste pretpark van Nederland en België, park wint in totaal acht prijzen

De Efteling heeft bij de jaarlijkse uitreiking van de Diamond Themepark Awards opnieuw een karrenvracht aan prijzen in de wacht gesleept. Liefst acht awards staan voortaan in de Kaatsheuvelse prijzenkast.

De Efteling won de meeste awards en mag zich onder meer het beste park van Nederland en België noemen. Daarnaast is de Efteling ook verkozen tot het meest kindvriendelijke park en werd Symbolica uitgeroepen tot de beste attractie van de lage landen.

De Diamond Themepark Awards worden gebaseerd op een online poll over Nederlandse en Belgische pretparken. Het is de negende keer dat de prijzen worden uitgereikt. Op Europees niveau behaalde de Efteling een tweede plaats in de categorieën Beste Attractie (Symbolica) en Leukste Overnachting van Europa, en een derde plaats in de categorie Beste Themapark van Europa.