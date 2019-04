Tegen overstekend wild zijn in de Biesbosch honderden reewildspiegels opgehangen

Jaarlijks worden er rond de twintig reeën en ander groot wild aangereden in de Biesbosch. Een ree weegt nog altijd zo'n 17 tot 25 kg en een dier van dat gewicht op je voorruit heeft enorme impact, voor mens en dier. Uit onderzoek van de Wildbeheereenheid de Biesbosch bleek vooral dat polderwegen in de Oost- en Noordwaard levensgevaarlijke wegen waren voor reeën. Daarnaast stelde de Wildbeheereenheid vast dat de meeste slachtoffers vielen in de nacht en in de schemer.

Hoe werkt een reewildspiegel?

Door de ophanging van de reflecterende spiegeltjes moet het aantal aanrijdingen verminderen. Doordat de verlichting van auto’s weerkaatst wordt in de spiegels, worden reeën opgeschrikt en lopen niet meer pardoes de weg op.

Spiegels zouden effect hebben

De gemeente Altena heeft voor wildspiegels en montagemateriaal gezorgd zodat de spiegels woensdag op de gevaarlijkste plaatsen opgehangen konden worden. Landelijk zijn er diverse onderzoeken geweest naar het effect van allerlei spiegels. De spiegels die nu in de Biesbosch geplaatst zijn, zijn volgens Wildbeheereenheid de Biesbosch de beste keuze.