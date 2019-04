Eerste grote zege voor Mathieu van der Poel op de weg, beste in sprint in Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft woensdag Dwars door Vlaanderen op zijn naam geschreven. Voor de wereldkampioen veldrijden is de winst in de semi-klassieker zijn eerste grote zege op de weg.

Van der Poel zat met een groepje van vijf vooruit. Hij was zelf de initiatiefnemer van de vlucht die hij inzette bij de eerste doorkomst op de Knokteberg, ruim zestig kilometer voor de streep.

In de sprint om de winst was hij vervolgens oppermachtig. Ruim voor de finish kon hij al recht gaan zitten. Hij had zelfs nog tijd om om te kijken.

Medevluchters Bob Jungels, Tiesj Benoot, Anthony Turgis en Lukas Pöstlberger waren kansloos. Van der Poel stond uiteindelijk met Turgis en Jungels op het podium.

Voor Van der Poel is het zijn derde zege van het wegseizoen na een ritwinst in de Ronde van Turkije en zijn winst in de GP de Denain. In Gent-Wevelgem finishte hij afgelopen zondag nog als vierde. De winst in Dwars door Vlaanderen is zijn eerste overwinning in de WorldTour. De wereldkampioen veldrijden behoort meteen ook tot de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt verreden.

'Geen favoriet voor Ronde'

"Ik ben ontzettend blij om het hier af te maken", was de eerste reactie van Van der Poel na afloop. Hij ging vol vertrouwen het slot van de koers in. "Ik voelde gelijk dat er nog een sprint in de benen zat."

Zondag wacht de Ronde van Vlaanderen, de echte klassieker. De alleskunner op de fiets is nu meteen een favoriet voor de eindzege, al ziet hij dat zelf anders. "Ik zie mezelf nog niet als een favoriet. Dit is 180 kilometer, de Ronde van Vlaanderen is nog bijna honderd kilometer meer."

Provinciegenoot Danny van Poppel eindigde in Dwars door Vlaanderen als zevende.