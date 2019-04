Drie mannen duwen slachtoffer onder dwang in auto na conflict

Volgens de getuige is het slachtoffer hier in de auto geduwd. (Foto: Dave Hendriks)

EINDHOVEN -

De drie mannen die een andere man in een auto duwden op de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven woensdagmiddag, blijken vrienden van elkaar te zijn en ruzie te hebben gehad. Dat conflict is inmiddels uitgesproken, meldt de politie.