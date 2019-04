Burgemeester Oss roept inwoners op uit te kijken naar pyromaan na 22 autobranden

De Osse burgemeester Wobine Buijs roept mensen op om uit te kijken naar een mogelijke pyromaan. Dat zegt ze in een interview met DTV. In Oss zijn dit jaar al tientallen auto’s in brand gestoken en volgens de burgemeester is dat geen toeval meer.

Dinsdagnacht brandden weer twee auto's af. Dit keer op de Looveltlaan in Oss. Een Tesla ging daar in vlammen op en een andere elektrische auto raakte zwaar beschadigd. Het was de vijftiende autobrand in 2019 met in totaal 22 getroffen auto's, volgens de gemeente Oss, meldt DTV.



Pyromaan

"In het begin zijn er nog veel mogelijkheden. Sommige branden ontstaan uit zichzelf of mensen plegen verzekeringsfraude", vertelt Buijs. "Maar zo langzamerhand is het wel een serie waarbij je het woord 'pyromaan' niet meer kan vermijden...", gaat ze verder. "Niet dat ik daar zekerheid over heb. Maar iedereen die daar een beetje gezond over nadenkt komt tot dezelfde conclusie."



Die gedachte maakt mensen angstig en dat begrijpt Buijs. "Eerst denk je dat zoiets niet bij jou zal gebeuren. Maar als het echt gaat om iemand die bewust op pad is om auto's aan te steken, dan is dat een heel nare zaak. Mensen moeten met hun handen van elkaars spullen blijven."

Bel met 112

De burgemeester zelf zegt zich te herkennen in mensen die hun auto niet meer aan de straat durven te zetten uit angst om zelf het slachtoffer te worden van een autobrand.

Buijs roept mensen op om uit te kijken naar een pyromaan. "We hebben iedereen nodig. Mensen lopen hun rondje of laten hun hond uit. Misschien zien zij wel iets. We hebben 112 en Misdaad Anoniem om te bellen. En bel ook, we hebben alle hulp nodig."