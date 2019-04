Zoek je een paar exclusieve Nikes? Kars heeft ze voor je

Kars koopt exclusieve sneakers en verkoopt die weer door. Met winst uiteraard. De ‘kicks’ brengen honderd(en) tot duizenden euro’s op. Hij kwam achter de lucratieve handel toen hij zijn eigen sneakercollectie begon te verkopen.

'Win-winsituatie'

“Het eerste paar dat ik verkocht was de Jordan Spizike. Die verkocht ik voor 130 euro, terwijl ik ze zelf een aantal jaar geleden voor 80 euro had gekocht. Ik dacht: als ik op deze manier mijn eigen hobby kan betalen en ik maak er iemand anders blij mee, dan is dat toch een win-winsituatie?”

Kars kan op dit moment het meest verdienen aan een paar Jordan 1 Off-White Chicago dat hij heeft staan. Zelf kocht hij de schoenen een poos terug voor ongeveer duizend euro. Maar ze zijn nu een stuk meer waard.

Als tiener verkocht hij de schoenen vanuit zijn slaapkamer. Hij maakte foto’s, plaatste die op social media en kreeg zo steeds meer bekendheid. “Het begon met wat simpele lampen, wit papier tegen de muur en op mijn bureau en dan maakte ik zo de foto’s. Niet iedereen in huis was daar blij mee. Dan had ik de foto’s gemaakt en liet ik die spullen gerust twee weken staan, omdat ik geen zin had om het op te ruimen.”

Eigen kantoor

De Oosterhouter werkt nu ruim een half jaar vanuit een kantoortje. Ook de kiekjes maakt hij inmiddels een stuk professioneler in een mini-fotostudio. Alhoewel, hij maakt tegenwoordig niet zoveel foto’s meer. Hij heeft inmiddels ook een webshop en redt het prima met stockfoto’s (algemene afbeeldingen).

De sneakers koopt hij meestal van particulieren. Hij heeft een goed netwerk opgebouwd en komt zo aan bijzondere exemplaren. Kars betaalt al meer dan de verkoopprijs aan die mensen en slijt ze vervolgens zelf voor een nog hoger bedrag. “Denk aan schoenen die alleen op de Europese markt worden uitgebracht. Daar willen ze in Amerika of Azië graag meer voor betalen om ze toch te kunnen krijgen.”

Beroemde klanten

Zijn klantenbestand is niet alleen internationaal, ook beroemdheden weten Kars te vinden. “Ik heb een keer schoenen verkocht aan Afrojack. Hij heeft een enorm grote maat, dus het is best lastig om voor hem iets te vinden.”