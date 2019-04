NAC wil meer en jaagt na gelijkmaker op voorsprong tegen Excelsior [LIVE]

De openingsfase is voor de thuisploeg, dat uit een vrije trap en twee corners gevaarlijk weet te worden. Doelman Benjamin van Leer is een keer geklopt, maar Mitchell te Vrede let goed op en haalt de bal van de lijn. Na een domme overtreding van Giovanni Korte krijgt Excelsior na dertien minuten spelen een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Ali Messaoud schiet de bal - tot opluchting van het volle uitvak - over het doel.

Rond de twintigste minuut krijgt NAC drie kansen op rij. Greg Leigh krijgt vanuit een corner de kans om gevaar te stichten, zijn kopbal is echter geen probleem voor Alessandro Damen. Een minuut later krijgt Giovanni Korte een schietkans na een lange bal van Gianluca Nijholt. Het is de beste kans van de wedstrijd, maar Damen voorkomt de openingstreffer. Een aantal tellen daarna zijn er twee mogelijkheden voor Gervane Kastaneer. Bij zijn eerste schot ligt er een verdediger in de weg, Damen pakt de tweede poging.

Waar NAC na de goede openingsfase van Excelsior de bovenliggende partij was, is het Excelsior dat op voorsprong komt. Mounir El Hamdaoui maakt de 1-0. Hij tikt een voorzet van Marcus Edwards tegen de touwen.

Het is rust en NAC staat op achterstand. En dat is opmerkelijk te noemen. De bezoekers krijgen kansen genoeg, maar scoren zit er niet in. In de slotfase van de eerste helft brengt Damen eerst redding op een poging van Lundqvist, daarna schiet Korte naast via de binnenkant van de paal. Ook in de tweede helft gaat NAC op zoek naar een treffer. De kansen zijn minder groot, maar ook in het eerste kwartier zijn er wat mogelijkheden. De stand blijft echter 1-0.

Met nog ruim twintig minuten op de klok is daar de verdiende gelijkmaker. NAC had er veel pogingen voor nodig, via een mislukte voorzet van Giovanni Korte is het uiteindelijk raak. De bal vliegt zo het doel: 1-1.

Met nog een kwartier op de klok krijgt Excelsior een enorme kans om weer op voorsprong te komen. Ryan Koolwijk krijgt de tijd om de bal aan te nemen in het strafschopgebied van NAC. Hij haalt uit, maar Benjamin van Leer brengt redding.

Strohalm

Excelsior staat op de veilige vijftiende plaats, met acht punten meer dan NAC. Maar met heel veel vertrouwen staat de ploeg uit Kralingen niet aan de aftrap tegen NAC. De laatste vier wedstrijden gingen verloren, terwijl er in de laatste vijf duels geen goal gemaakt werd. Tussen Excelsior en NAC staan nog twee clubs. De Graafschap heeft een wedstrijd meer gespeeld en zeven punten meer dan NAC, FC Emmen speelt woensdagavond tegen Ajax en heeft ook zeven punten meer.

Trainer Ruud Brood heeft een wijziging doorgevoerd in zijn opstelling. De oefenmeester heeft Gianluca Nijholt aangewezen als vervanger van Mounir El Allouchi.