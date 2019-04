NAC wint in allerlaatste seconden van Excelsior en houdt hoop op lijfsbehoud

NAC heeft in extremis de winst gepakt tegen Excelsior. Menno Koch kopte in de derde minuut van de blessuretijd de 1-2 binnen. Het was een verdiende overwinning voor de ploeg uit Breda.

NAC leek lang op weg naar een teleurstellend gelijkspel, want de ploeg uit Breda liet veel kansen op een overwinning liggen. Leek, want in extremis maakte Koch de winnende treffer. De aanvoerder van NAC kopte hard raak. Daarna was het nog even billenknijpen voor alles en iedereen met een NAC-hart, want Excelsior mocht vanaf de rand van het strafschopgebied nog aanleggen voor een vrije trap. Doelman Benjamin van Leer pakte de bal makkelijk. Een paar tellen later was het voorbij en was er de ontlading bij de NAC-spelers.

Door de overwinning komt NAC nu op 21 punten. Vier minder dan nummer zeventien FC Emmen, dat halverwege op een 2-0 achterstand staat tegen Ajax. De Graafschap heeft als nummer zestien ook vier punten meer. Tegenstander Excelsior, dat voor de vijfde keer op rij verliest, heeft vijf punten meer dan hekkensluiter NAC.

Op 12 april speelt de Parel van het Zuiden in eigen huis tegen Emmen.

Veel kansen

Lang leek het er op dat NAC niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Excelsior. De ploeg van trainer Ruud Brood kreeg veel kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Alleen Giovanni Korte wist te scoren, een mislukte voorzet vloog achter de uitblinkende Excelsior-goalie Alessandro Damen. Tot de treffer van Koch diep in blessuretijd.

Na twintig minuten spelen kreeg NAC binnen drie minuten drie opgelegde kansen, maar Greg Leigh, Korte en Gervane Kastaneer wisten niet te scoren. Na nog een paar kleinere kansen voor NAC, was het Excelsior dat wist te scoren. Mounir El Hamdaoui maakte na een half uur spelen de 1-0. Ook na de openingstreffer bleef NAC kansen creëren. Zo raakte Korte nog een keer de paal. Na de 1-1 van de buitenspeler, die zo'n twintig minuten voor tijd scoorde, kwamen er kansen voor beide ploegen.

In een leuke en open slotfase was de grootste kans voor Ryan Koolwijk. De aanvoerder van Excelsior nam de bal aan in het strafschopgebied van de Bredase ploeg en kreeg de tijd om uit te halen, zijn inzet was echter een makkelijke prooi voor Van Leer. Tot Koch in die laatste tellen de 1-2 maakte. En dat betekende een belangrijke zege voor NAC. En de eerste uitzege in meer dan een jaar tijd.