Wapen dat Van Gogh waarschijnlijk gebruikte om zelfmoord te plegen, gaat onder de hamer

Het wapen dat Vincent van Gogh waarschijnlijk gebruikte om zichzelf in 1890 van het leven te beroven, wordt aankomende zomer geveild in Parijs. Dat melden verschillende internationale bronnen, waaronder de Amerikaanse kunstwebsite Artnet.

De revolver zou bij de veiling in juni zo’n 60.000 euro in het laatje moeten brengen en wordt verkocht door een familie in het Franse stadje Auvers-sur-Oise, waar Van Gogh woonde in de maanden voor hij stierf.

1965

Het wapen werd in 1965 gevonden door een boer. Het was een aantal jaar geleden ook al te zien in het Van Gogh Museum.

