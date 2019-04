Meerdere autobranden in Brabant, eigenaar van auto in Rucphen is spoorloos

Meerdere auto's zijn woensdagnacht in vlammen opgegaan in Brabant. De brandweer moest in actie komen in Rucphen, Loon op Zand en Sint Willebrord.

In Rucphen brandde een auto uit op het viaduct boven de A58. Van de eigenaar ontbreekt ieder spoor. De auto is waarschijnlijk op het viaduct achtergelaten. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Vermoeden van brandstichting

Woensdagnacht ging het ook mis in Loon op Zand en in Sint Willebrord. Een bestelbus stond in brand aan de Sint Walfriedstraat in Sint Willebrord. De brandweer kon dit busje niet meer redden. Mogelijk is de brand aangestoken.

In Loon op Zand ging een geparkeerde auto in vlammen op in de Willibrordusstraat. De auto’s ernaast liepen ook schade op. De politie onderzoekt de brand. Ook hier wordt brandstichting niet uitgesloten.