Gevaarlijke verkeerssituatie in jouw buurt? Meld het bij Omroep Brabant!

Een onoverzichtelijke oversteekplaats, te hard rijdende auto’s of een gevaarlijk kruispunt: waar in jouw omgeving is het gevaarlijk in het verkeer? Vanaf vandaag kun je het bij Omroep Brabant melden via het Meldpunt Onveilig Verkeer.

In samenwerking met LocalFocus en de andere twaalf regionale omroepen onderzoeken wij met het meldpunt de verkeersveiligheid. Het meldpunt blijf tot en met 23 april geopend. Omroep Brabant verzamelt alle reacties. We gaan langs bij de meest gemelde en meest opvallende punten en vragen experts hoe het veiliger kan. Daarnaast sturen we alle meldingen naar de betreffende gemeenten en de provincie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op een interactieve plattegrond kun je aangeven welk verkeerspunt jij gevaarlijk vindt.

Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm waarom je het punt gevaarlijk vindt en voor wie (fietsers, voetgangers, automobilisten) je het punt vooral gevaarlijk vindt.

Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.

Ben je het eens met de melding van iemand anders? Dan kun je daarop stemmen.

In deze kaart kun je een melding doen:

Gevaarlijke verkeerspunten van 2015

Omroep Brabant had in 2015 ook een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Destijds was het meldpunt alleen voor onze provincie en kwamen er duizenden reacties. Volgens de Brabanders was de Pelgrimsweg in Handel het gevaarlijkste punt van de provincie, op de voet gevolgd door de kruising van de Stationsstraat met de Constance Gerlingsstraat in Rijen. De top drie werd afgesloten met de stoplichten op de Europaweg in Nuenen.

Na ons meldpunt werden zowel de Pelgrimsweg in Handel als de kruising in Rijen aangepakt door de gemeente. In Handel werden strepen op de weg geplaatst en in Rijen zijn onder meer overrijdbare middengeleiders gekomen en is het kruispunt een stukje verplaatst.

Meld het

Maar de strijd om Brabant verkeersveiliger te maken is nog niet voorbij. Ook bij jou in de buurt is vast een weg waar iedereen altijd te hard rijdt, een gevaarlijke afrit of een zijweggetje waar je heel slecht kunt zien of er ander verkeer aan komt. Meld het bij Omroep Brabant, en wij gaan ermee aan de slag.