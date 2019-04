'Leuke vrouw' die Enrico zocht na concert Snollebollekes gevonden, maar ze is al bezet

Een leuke date zit er niet in voor Enrico Timmermans. De vrouw die hij zocht na het concert van Snollebollekes is gevonden, maar slecht nieuws voor hem: ze heeft al een relatie. "Ik gun hem een hele leuke liefde, maar helaas niet met mij."

De vrouw, die anoniem wil blijven, zat afgelopen weekend in de nek bij Enrico tijdens het concert van Snollebollekes in Arnhem. Pas toen Enrico de foto zag van wie er op zijn schouders zat, besefte hij hoe leuk hij de vrouw vond. Hij wist alleen niks van haar, behalve dat hij haar wilde ontmoeten.

De actie ontstond volgens haar erg spontaan. "Ik ben maar klein, dus maakte even van de gelegenheid gebruik. Ik sprak hem aan en zei: 'Ik zie er helemaal niks van, mag ik even op jouw schouders?'" Daarna gingen ze allebei weer hun eigen weg.

Zoektocht

De zus van Enrico begon na het concert een zoektocht voor haar broer. Ze plaatste een oproepje op de Facebookpagina van Snollebollekes. "Ik kreeg allemaal appjes en berichten dat er naar mij gezocht werd. En dat ik op Omroep Brabant stond", vertelt de vrouw. "Mijn telefoon stond roodgloeiend."

Ze vindt het 'heel leuk' dat zijn zus op zoek ging, maar een vervolgafspraak zit er niet in voor Enrico. "Ik ben heel gelukkig met mijn man en twee kinderen. Er zat verder niks achter."

Reactie Enrico

Haar bewonderaar is op de hoogte. "Jammer, maar niks aan te doen. Ik kan moeilijk bij de pakken neer gaan zitten", vertelt hij. "Ik dacht van tevoren al: ik probeer het gewoon en als ze een vriend heeft, is dat jammer. Niet geschoten is altijd mis."

Enrico had niet verwacht dat de zoektocht zoveel aandacht zou krijgen. "Het was echt een sneeuwbaleffect van hier tot Tokio." Zijn zus plaatste het op Facebook en zelf benaderde hij een lokale zender. "Daarna stroomden de interviewverzoeken binnen."