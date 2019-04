Personeel Shell Moerdijk dreigt met harde actie als hun loon niet omhoog gaat

De medewerkers van Shell Moerdijk weigeren om mee te werken aan de productiestop die in de nacht van zondag op maandag gepland staan. De reden is dat het personeel vindt dat de chemiereus voor dit en komend jaar te weinig loonsverhoging biedt. De installatie moet maandag stil liggen voor periodiek onderhoud. Maar als de fabriek nog vol in bedrijf is, dan staan de ingehuurde onderhoudsbedrijven na het weekend voor niks aan de poort.

Donderdagavond loopt het ultimatum af dat de vakbonden FNV en CNV aan Shell hebben gesteld. Als er geen reactie komt houden medewerkers samen met de vakbonden FNV en CNV vrijdagmiddag - als schot voor de boeg - een actie aan de hoofdpoort van Shell Moerdijk.

'Klaar mee'

Het cao-conflict draait vooral om welke loonsverhoging het bedrijf aan de medewerkers wil geven. De bonden eisen 5 procent per jaar, terwijl Shell voor dit jaar 2,5 procent en voor volgend jaar 2 procent salarisverhoging. Egbert Schellenberg, bestuurder FNV Procesindustrie: “Met praten komen we niet verder bij Shell, dus is het tijd voor de eerste acties. Al in februari stemden de medewerkers massaal een eerder eindbod weg. En ook nu ligt er nog steeds geen fatsoenlijk voorstel dat in verhouding staat met de miljardenwinsten van Shell. De Shell-medewerkers zijn er klaar mee, want er wordt niet naar ze geluisterd."

Volgens de FNV loopt het personeel van Shell achter met hun loon en is een 'inhaalslag broodnodig om de koopkracht te herstellen'. Ook steekt het de bond dat Shell-topman Ben van Beurden in 2018 wel een inhaalslag heeft gemaakt met een jaarinkomen van meer dan 20 miljoen euro.

Actiebereidheid groot

“Shell neemt een groot risico door niet te reageren op ons ultimatum voor een goede cao. De actiebereidheid is groot onder de werknemers”, concludeert bestuurder Piet Verburg van CNV Vakmensen. “Shell moet snel met een goed cao-bod over de brug komen. De vakmensen bij het concern verdienen gewoon een goede waardering en dito arbeidsvoorwaarden.”

De bonden verwachten vrijdag tussen de 300 en 400 medewerkers bij de poortactie op Moerdijk.