Kosten van graf in Brabant variëren enorm: van duizend euro tot het tienvoudige

Je betaalt volgens de onderzoekers op Oud Ginneken maar liefst 9.911 euro voor een graf, waarmee het de duurste begraafplaats van Nederland is. Ter vergelijking: om na je dood een plekje te krijgen 'Op Zuylen', zoals Bredanaars de grootste begraafplaats van de stad noemen, betaal je maar 2383 euro.

Gouden randje

Krijg je voor die 10.000 euro een gouden grafsteen? "Een graf met een gouden randje", lacht directeur Roel Stappen van uitvaartverzorger Zuylen die ook deze begraafplaats beheert. "Het bedrag wat in het onderzoek van Monuta genoemd wordt, klopt niet helemaal. Het is inclusief grafkelder. Een normaal graf is een paar duizend euro goedkoper."

KIJK HIER WAT DE GRAFKOSTEN ZIJN IN JOUW GEMEENTE

Vergeleken met de andere begraafplaatsen is Oud Ginneken zeker duur, geeft hij toe. "We hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in het herstel van het kerkhof. Door er een muur omheen te zetten is het weer een echt hof geworden, ook hebben we de grafkelders uitgegraven."

Geld nodig

Het kerkhof en de kerk zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Ginneken. Die bepaalt de prijzen. "Ze hebben geld nodig voor onderhoud van de kerk en het kerkhof en ze willen de kosten van de renovatie terug. Daarom vragen ze zoveel."

Volgens Stappen is de stevige prijs voor gestorven Bredanaars of hun nabestaanden geen reden om voor een andere locatie te kiezen. "In de meeste gevallen kiezen mensen een begraafplaats op geografische gronden of op geloofsgronden. Het kerkhof heeft door het vele mos en de arduinen stenen ook een speciale stille sfeer waar mensen voor kiezen. Verder heeft de Protestantse Gemeente ook kerkleden die zich bewust daar laten begraven."

Oostelbeers

Oud Ginneken is volgens Monuta de duurste begraafplaats van Nederland, en dus ook van Brabant. Op de tweede plaats in Brabant staat Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest in Oostelbeers. Een graf kost daar 8000 euro. Op de derde plek staat Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Daar kost een graf 4800 euro.