Lobbymachine is begonnen: iedereen wil wat van de nieuwe Provinciale Staten

Zo kwamen acht organisaties op het gebied van erfgoed donderdag met een manifest waarin zij de nieuwe Provinciale Staten oproepen om meer aandacht te schenken aan maatregelen om dit erfgoed te behouden. Ze hadden zelfs vier concrete actiepunten. Zo moet er onder meer worden gewerkt aan de bewustwording van het landelijk erfgoed, vinden de partijen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet graag dat de A50 tussen Nijmegen en Oss zo snel mogelijk wordt verbreed. Het Rijk trekt hier voorlopig de portemonnee niet voor, en dus ging er dinsdag een oproep naar de provincies Noord-Brabant en Gelderland met de vraag of zij de verbreding willen voorfinancieren. “TLN vindt het hard nodig dat de partijen die nu het nieuwe provinciebestuur gaan vormen de A50 bespreken aan de formatietafel”, schreven ze.

Open brief

Vereniging De Kunst van Brabant koos op haar beurt voor een open brief waarin ze de politiek oproepen om ‘in het provinciale beleid meer ruimte te maken voor kunst en cultuur’.

En zo zijn er nog veel meer partijen die een poging doen om hun belang onder de aandacht te brengen. De stukken worden naar formateur Helmi Huijbregts gestuurd en naar alle gekozen fracties. De meesten komen ook via persberichten bij de media terecht.

Beste moment

Het is niet gek dat de partijen er juist nu voor kiezen om actief te lobbyen, legt bestuurskundige van Tilburg University Sabine van Zuydam, uit. “Het nieuwe coalitieakkoord bepaalt de kaders voor de komende jaren. Als het akkoord er eenmaal is, wordt er vaak niet meer van afgeweken.”

Het is niet zo dat organisaties na het sluiten van het akkoord helemaal geen kans meer hebben om hun zaak onder de aandacht te brengen, maar nu is wel het beste moment. Het ene akkoord is namelijk het andere niet. “Het is maar net hoe ver het akkoord wordt dichtgetimmerd door de coalitiepartijen.”

Serieuze partijen

Maar als zoveel partijen de aandacht vragen bij de politiek, hoeveel zin heeft zo’n actie dan? “Ik neem aan dat het allemaal serieuze partijen zijn die de tijd nemen om het te lezen”, reageert Sammy van Tuyll. Hij is mede verantwoordelijk voor het manifest over Brabants Erfgoed.

“We hebben bijna een jaar aan dit manifest gewerkt. De aandacht voor erfgoed in Brabant ontbreekt nu een beetje. Dat wil je veranderen. Dit is dan het mooiste moment.”