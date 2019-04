PSV herovert koppositie in eredivisie door eenvoudige zege op PEC Zwolle

Een hoogstaande wedstrijd was het niet, maar dat maakt eigenlijk niets uit. PSV heeft met 4-0 gewonnen van PEC Zwolle. En de drie bijbehorende punten zijn heel fijn in de strijd om de landstitel. Door de zege gaat PSV over Ajax heen op de ranglijst en is het weer koploper.

Luuk de Jong liet zich - zoals vaker dit seizoen - weer eens gelden. De aanvoerder kopte in het duel met PEC Zwolle twee keer raak. De eerste goal maakte de spits na 24 minuten spelen. Daryl Lachman liet De Jong lopen bij een corner van Gaston Pereiro, de topscorer knikte vervolgens via binnenkant paal raak. Zijn tweede treffer zorgde ervoor dat het duel gespeeld was. Een klein kwartier voor tijd maakte hij de 3-0.



Voor De Jong was het zijn dertiende competitietreffer tegen PEC Zwolle, niemand scoorde vaker tegen die club. De tweede treffer van De Jong - zijn elfde met de kop in de eredivisie dit jaar - was bovendien zijn negentigste in het shirt van PSV.



Tussen de treffers van De Jong door maakte Steven Bergwijn op fraaie wijze de 2-0. Na iets meer dan een uur spelen kwam hij op eigen helft in balbezit. Hij begon meteen te sprinten, zette de turbo vervolgens aan en liep Lachman vervolgens voorbij - waarbij het leek dat de voormalig Willem II-speler stil stond. Oog in oog met Van der Hart bleef Bergwijn rustig, via de goalie schoot hij raak.



Diep in blessuretijd maakte Donyell Malen de 4-0.

De invaller kopte raak na een goede voorzet van Cody Gakpo. De aangever dacht enkele minuten eerder nog zelf de 4-0 te maken. Hij werkte een rebound tegen de touwen, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

Titelstrijd

In het weekend gaat de titelstrijd tussen PSV en Ajax verder. De Amsterdammers spelen op Brabantse grond, zaterdagavond is Willem II de tegenstander. PSV gaat een dag later op bezoek bij Vitesse. In het slot van de competitie heeft PSV een voorsprong van twee punten op Ajax.