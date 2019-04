Jan 'de Trommelaar' herdacht met plaquette: 'Ik ben unne goeie jongen'

Aan de muur van het oude woonhuis van Jan 'de Trommelaar' is donderdag een plaquette onthuld. Op die wijze herdenkt Boxtel de markante dorpsfiguur Jan van der Mee, zoals zijn ware naam was. Jan overleed bijna een jaar geleden op 62-jarige leeftijd.

Broer Kees van der Mee onthulde, samen Ineke van den Oetelaar van woonstichting St. Joseph, het bescheiden gedenkmonumentje. Een grote groep belangstellenden was erbij, legde bloemen en sprak warme woorden over Jan.





Op de plaquette valt te lezen 'Ik ben unne goeie jongen'. Een opmerking die Jan de Trommelaar graag en vaak maakte. "Mensen die hem niet kenden, schrokken soms een beetje van hem. En dan zei hij dat om ze gerust te stellen", legt Kees uit.



Blote handen



Jan dankt zijn naam, hoe kan het haast anders, aan zijn onafgebroken getrommel. Of het nou met drumstokken of zijn blote handen was, Jan kon het ritme van zijn leven aardig kleur geven. Bovenbuurman Jo van Esch: "Soms heel mooi, soms heel lastig", omschrijft hij het leven met Jan. "Ik liet hem maar lekker trommelen. Het hield maar niet op. Ach, op een gegeven moment slaap je er gewoon doorheen."



LEES OOK:Markante trommelkoning ‘Jan de Trommelaar’ (62) dood gevonden in zijn woning in Boxtel





In Boxtel en verre omgeving waren Jan en zijn kunsten bekend. Geregeld trok de Boxtelnaar erop uit met een kar vol druminstrumenten en genoot hij -en zijn publiek- van de temporijke optredens in dorpscafés. Ook op de markt in Boxtel en de tribunes van FC Den Bosch was het vaak feest met Jan 'de Trommelaar'.