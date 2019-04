50Plus wil militairen uit Oirschot inzetten tegen oprukkende drugscriminaliteit

Volgens 50Plus is de politie onderbemand en niet in staat om krachtig op te treden tegen de steeds verder oprukkende drugshandel in Nederland. Omdat dit probleem zich vooral voordoet in Brabant wil Henk Krol daarom starten met een pilot in deze provincie.

Te beginnen met de militairen die zijn gelegerd op de basis in Oirschot, zo oppert Krol. Hij ziet de proef als een ideale manier om 'ervaring op te doen met een multidisciplinaire aanpak van de drugscriminaliteit'. De militairen zouden volgens het plan intensief moeten gaan samenwerken met de provincie, gemeenten en het Openbaar Ministerie.

Geweer op de rug

Krol benadrukt dat de militairen niet in het bos en op de hei gaan patrouilleren met het geweer op de rug. "Dat wordt wel een beetje lacherig beweerd door tegenstanders, maar dat is helemaal niet de bedoeling." 50Plus ziet vooral een ondersteunende rol voor de militairen.

"Zodra de politie een melding krijgt, zouden militairen met drones, nachtkijkers of infrarode camera's kunnen assisteren. Ze hebben de technische apparatuur en wat is er op tegen om die te gebruiken? Levert het niks op, dan levert het niks op. Maar mocht blijken dat de samenwerking wel effectief is, dan is de pilot een mooi voorbeeld voor de rest van Nederland."

'Oirschot de perfecte plek'

De fractievoorzitter zegt dat hij afgelopen weken heeft gesproken met 'allerlei mensen uit de politiek in Brabant'. Wie precies wil hij niet zeggen. Ook is hij het gesprek aangegaan met 'medewerkers van Defensie'. Hij komt nu tot de conclusie dat de kazerne in Oirschot de perfecte plek is voor een pilot. "Ze hebben me gevraagd om dit idee bespreekbaar te maken bij Defensieminister Ank Bijleveld."

Militaire bijstand

"De krijgsmacht beschikt over militairen met expertise op het terrein van zoeken, observatie en analyse, maar ook over materieel zoals geavanceerde bewakings- en informatiesystemen, warmtebeeldcamera’s, satellietbewaking en gezichtsherkenningssystemen", aldus 50Plus in het voorstel dat de partij heeft ingediend.

Volgens Krol wordt specialistische militaire bijstand al ingezet in de strijd tegen de drugsmaffia. Waarom dan niet te hulp schieten bij de noodlijdende arrondissementen Breda en Den Bosch? Volgens hem vraagt een effectieve bestrijding van de drugscriminaliteit om een samenwerking tussen meerdere overheidslagen en overheidsinstanties.

Politiewet

50Plus baseert het plan op de Politiewet. Daarin is opgenomen dat 'civiele autoriteiten zoals provincie en gemeenten een beroep kunnen doen op de krijgsmacht voor bijstand en steunverlening bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde'.

Hoeveel kans het voorstel van Krol en de zijnen maakt in politiek Den Haag, is ook voor hem niet duidelijk. "Nieuwe vormen van samenwerking zijn voor de overheid altijd een beetje lastig", meent hij. "Ze moeten daar eerst een beetje aan wennen."