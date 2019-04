Ruim 150 lepelaars neergestreken bij Markiezaatsmeer: 'Eerste nesten worden weer gebouwd'

Blijdschap donderdagmiddag bij de boswachters in West-Brabant. Ruim 150 lepelaars zijn neergestreken bij het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom. Volgens boswachter Erik de Jonge zijn de lepelaars dit jaar eerder in Nederland dan normaal, en dat is goed nieuws. “Misschien krijgen we hierdoor wel een grotere lepelaarskolonie”, zegt de boswachter.

De grote vogels hebben net een vogeltrek van 4500 kilometer achter de rug. Ze zijn vanuit het Afrikaanse Senegal naar Nederland gevlogen om hier hun nest te bouwen. Vanaf augustus vertrekken de vogels weer richting Senegal om daar te overwinteren. “Nu de lepelaars eerder in het land zijn dan normaal, kunnen ze misschien wel meer nesten bouwen en krijgen we een grotere lepelaarskolonie”, vertelt De Jonge. De vogels kunnen bijna een meter lang worden en hebben een typische lange snavel met een breed uiteinde.

Markiezaatsmeer ideale broedplek

Zo’n vijftig jaar geleden was de lepelaar in Nederland bijna uitgestorven. Inmiddels is de populatie lepelaars flink toegenomen. Vooral bij het Markiezaatsmeer strijken ieder jaar veel lepelaars neer. Het is de ideale broedplek voor de vogels, omdat er in het meer een eiland ligt. Op het eiland kunnen ze goed broeden, omdat roofdieren die de eieren opeten daar niet kunnen komen.

Het meer is na de Waddeneilanden zelfs de grootste lepelaarskolonie van Nederland. En daar zijn de boswachters in West-Brabant maar al te blij mee. “De vogels zijn echt de paradepaardjes van ons werkgebied. Het zijn echt Afrikaanse beesten. Als je alle vogels zo bij elkaar ziet, ziet het er echt on-Nederlands uit”, vertelt De Jonge.

Nesten bouwen

De Jonge zegt dat de vogels langzamerhand al beginnen met het bouwen van hun nesten. “Nu zitten ze nog wat in elkaar gedoken, want ze zijn moe van de vogeltrek. Maar ze moeten zo snel mogelijk gaan broeden, want de jongen die geboren worden moeten genoeg tijd hebben om aan te sterken voordat ze weer vertrekken.”

Voor de boswachters is het ieder jaar weer spannend hoeveel nesten er worden gebouwd bij het Markiezaatsmeer. “Een heel lange tijd waren er ongeveer twintig tot dertig nesten te vinden. In tien jaar is dit uitgegroeid tot wel 200 nesten”, zegt De Jonge. "Voor nu is het afwachten hoeveel het er dit jaar zullen zijn. Maar dat er nu al ruim 150 bij het meer zitten, voorspelt veel goeds."