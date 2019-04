Grote onrust in Vakantiepark Dierenbos: 'Waarom zouden we hier niet permanent mogen wonen?'

De gemeente stelt in de brief dat permanent wonen in Dierenbos verboden is omdat het hier gaat om een recreatiepark. "Maar wij hebben een jaarplaats", zegt een bewoner die zijn naam niet wil noemen. "Dat betekent dan toch dat we hier het hele jaar mogen zijn, of niet soms?"

'Even op vakantie'

Samen met zijn vrouw woont hij al zeven jaar in Dierenbos. Net als veel andere bewoners hebben ze veel werk gemaakt van hun chalet. Keurige bestrating leidt de bezoeker door de tuin naar de voordeur. "Het is rustig hier, mensen zijn goed met elkaar."

Johnny Maas kende het vakantiepark omdat zijn moeder er al langere tijd woont. "Ik heb mijn chalet een paar jaar geleden gekocht en sindsdien heb ik er hard aan gewerkt. Het is lekker rustig hier, als ik thuiskom van mijn werk hoor ik de vogeltjes." Johnny weet dat hij er eigenlijk niet permanent mag wonen maar hij peinst er niet over om zijn plek op te geven als de gemeente werkelijk gaat handhaven. " Dan zal ik het misschien voor een poosje gaan verhuren en misschien moet ik zelf iets anders gaan zoeken, maar dit geef ik niet op."

Hoe gaat de gemeente handhaven?

Ook voor de Belangengroep Jaargasten Vinkeloord zitten er nog veel onduidelijkheden in de brief van de gemeente. Voorzitter Ron van der Wurff somt ze op: "Hoe gaan ze handhaven? Wat gebeurt er met de mensen die vanuit de oude gemeente Maasdonk een gedoogvergunning hebben om hier te wonen? Wat betekent de dwangsom?"

Het steekt hem dat de wethouder op de raadsvergadering afgelopen week toegaf dat hij nog nooit op het park is geweest. "Waarom komt hij zelf niet een keer kijken? Dan ziet hij hoe goed we het hier voor elkaar hebben. Het is rustig en netjes hier, misschien wel juist omdat veel mensen hier permanent wonen. Wat is er mis mee om mensen hier te laten wonen?"

'Den Bosch heeft geen huurhuizen'

Volgens Van der Wurff gaat het in Dierenbos vooral om oudere bewoners die met pensioen zijn. "Waar moeten die straks naartoe als ze hier niet meer mogen wonen? In Den Bosch zijn geen huurhuizen beschikbaar en voor een koopwoning kom je met een pensioen niet meer in aanmerking." Een veel kleiner deel van de bewoners bestaat volgens hem uit alleenstaande ouders met jonge kinderen. "Die zijn er wel, maar niet veel."

Hij hoopt nu op steun uit de Bossche politiek. "Maar de ongerustheid hier is heel groot. Sommige bewoners hebben net hun andere huis verkocht om hier te gaan wonen. Er waren mensen die in tranen uitbarstten toen ze de brief hadden gekregen."