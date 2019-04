Beveiligingsstudenten maken racistische grappen, Vitalis College neemt passende maatregelen

Het Vitalis College in Breda gaat ‘passende’ maatregelen treffen nadat een aantal beveiligingsstudenten racistische berichten naar elkaar stuurden via Snapchat. De studenten maakten grappen als ‘Marokkaan aanrijden is 100 punten’ en ‘100 als ze in één keer dood zijn’. Dat meldt BN DeStem. De school laat weten dat ze de uitspraken ‘ten zeerste afkeuren’ en de zaak ‘zeer serieus nemen’.

De groep studenten doet de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid Politie (HTV-P) en Beveiliging van het Vitalis College in Breda. Ze maakten misplaatste grappen in de besloten Snapchatgroep met de naam ‘Afgekeurde politieagenten’.

BN DeStem meldt dat iemand zegt ‘Marokkaan aanrijden is 100 punten’, waarop een ander reageert met: ’50 extra punten als ze zwanger is’. Daarna volgt de opmerking: ‘En 10 met een hoofddoekje’.

'Enige passende maatregel is schorsing van de opleiding'

Het gesprek is openbaar geraakt. Hoe dit is gebeurd, is niet duidelijk. Het Vitalis College reageert op Facebook met: 'Helaas zijn er berichten op onze site geplaatst die wij pertinent afkeuren. Wij nemen als school zijnde deze zaak hoog op en zullen passende maatregelen treffen tegen deze studenten'.

Onder het bericht van de school reageren mensen kritisch: ‘Het is uit onderzoeken bekend dat etnisch profileren, racisme en discriminatie niet ongewoon zijn bij de politie. Aan de opleidingsinstituten de schone taak om dit vanaf het begin uit te bannen. Duidelijk te maken dat dit geen plaats heeft bij een beroep als agent of beveiliger’, en ‘Enige passende maatregel in dit geval is schorsing van de opleiding en dit soort lui zou NOOIT te werk mogen gesteld als handhaver/boa/politieagent!’