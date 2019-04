Michael van Gerwen verliest koppositie in Premier League na gelijkspel tegen Gerwyn Price

Michael van Gerwen heeft donderdag voor het eerst in zijn carrière een onderlinge ontmoeting met Gerwyn Price niet weten te winnen. Mighty Mike leek een nederlaag te incasseren, maar stapte uiteindelijk nog met een gelijkspel van het podium af. Door de puntendeling is hij de koppositie in de Premier League kwijt aan Rob Cross.

Van Gerwen ging in de eerste leg meteen voor de maximale finish. Het ging vanaf 170 mis op de derde pijl, die kwam ver van de bull. Een probleem was het niet, Price stond op ruime afstand: 308. In de volgende beurt gooide Van Gerwen 46 uit. Price wist vervolgens zijn eigen leg te houden, waardoor de stand snel weer gelijk was.

Met drie pijlen in de hand en nog veertig op het bord leek Van Gerwen op weg naar een 2-1 voorsprong. Leek, want het lukte MvG niet om de leg te pakken. En daarna ging het hard. Price had nog wat moeite met 56, maar ging wel uit. Met een break kwam hij op een 1-2 voorsprong. In de volgende leg gooide Price negentig uit, terwijl Van Gerwen nog 317 had staan. Met een 128-finish deed Price Van Gerwen vervolgens veel pijn, ook omdat hij kort daarvoor een kans op dubbel veertien liet liggen.

In de volgende leg laat Van Gerwen weer een kans liggen om een leg te winnen. Weer lukt het niet, terwijl Price wel toeslaat. Van de negen kansen op een dubbel gingen er vijf raak (55,56 procent).

Comeback

Van Gerwen kwam bij een 1-5 stand wat beter in zijn spel. Hij pakte drie legs op rij en kwam zo - in ieder geval een beetje - terug in de wedstrijd: 4-5. Price stopte de opmars van Van Gerwen door de tiende leg van de wedstrijd in dertien darts uit te gooien. En daardoor kreeg hij de kans om voor het eerst in zijn carrière een wedstrijd niet te verliezen van Van Gerwen. De opdracht was simpel: één van de volgende vier legs winnen.

Bij de eerste van die vier legs lukte dat niet. Van Gerwen won, met Price op grote afstand. In de volgende leg had Price wat pech met een bouncer. Toch kwam The Iceman als eerste op een finish. Hij gooide 145 niet uit, waardoor Van Gerwen de kans kreeg vanaf 144. Ook dat ging niet uit. Na twee pijlen op een dubbel gemist te hebben moest Price toekijken hoe Van Gerwen vier uit zou gooien. De darter uit Wales keek wel, maar zag Van Gerwen missen. Via dubbel tien verzekerde hij zich van een punt.

Van Gerwen kwam terug tot 6-7. Price mocht vervolgens voor de wedstrijd gooien. En dat deed hij in eerste instantie met succes. Hij gooide achter elkaar 140, 135 en 177. Dat was echter niet genoeg om de zege te pakken. Price kreeg twee pijlen om de wedstrijd uit te gooien, maar dat lukte niet. Via een 82-finish pakte Van Gerwen alsnog een punt.

Vorige ontmoeting

Halverwege maart stonden Van Gerwen en Price ook al tegenover elkaar in de Premier League. Toen was het volgens het best-of-twaalf-principe, nu zijn daar twee legs bijgekomen. Mighty Mike was in de vorige wedstrijd duidelijk de baas, Van Gerwen stapte toen met een 7-2 overwinning van het podium af.