Van MMA-legende McGregor tot PSV'er Zoet: veel steunbetuigingen voor zieke kickbokser Robbie Hageman

Robbie Hageman kreeg in maart van dit jaar te horen dat hij een tumor had in zijn hoofd. Die tumor is per toeval ontdekt bij een verplichte MRI-scan nadat hij in december knock-out was gegaan bij een kickbokswedstrijd.

Operatie

De tumor is niet meteen levensbedreigend, maar maakte wel een abrupt einde aan zijn carrière van de vechtsporter. Vrijdagochtend wordt Hageman geopereerd en de tumor verwijderd. De tumor zal weer aangroeien, want Robbie 'The Rabbit' Hageman is ongeneeslijk ziek.

'Kom op, Rabbit'

De kickbokser uit Eindhoven heeft de dag voor zijn operatie veel steunbetuigingen gekregen uit binnen- en buitenland. Ook van bekende en zelfs wereldberoemde personen. McGregor spreekt hem toe in een video: "Robbie, broeder, ik weet dat je nu een gevecht levert. Maar je bent een vechter. Ik voelde het persoonlijk in de kooi, in de ring en op de mat. Je komt er bovenop. Come on, Rabbit!"

Bekijk de video in de tweet en lees verder.

PSV'ers

Ook zijn er videoboodschappen van kickbokslegende Peter Aerts. Maar ook spelers en oud-spelers van PSV lieten bijvoorbeeld iets horen aan Robbie Hageman, die groot fan is van de Eindhovense club. "

"Je hebt heel veel wedstrijden als kickbokser gewonnen", zegt oud-coach Aad de Mos. "Ik ben er van overtuigd dat je ook deze strijd met deze ziekte gaat overwinnen. Hou je taai."

Op de de video's staan Nicolas Isimat, Conor McGregor, Dirk Marcellis, Theo Lucius, Aad de Mos, Marco Udink, John Kavanagh , Jeroen Zoet, Oleksander Zinchenko, MMA-vechter Luca Maisto, Ray Sefo en Peter Aerts.