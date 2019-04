Man zwaargewond na schietpartij Eindhoven

Een man is zwaargewond geraakt na een schietpartij aan de Beukenlaan in Eindhoven.

EINDHOVEN -

Een man is zwaargewond geraakt na een schietpartij aan de Beukenlaan in Eindhoven. Het slachtoffer lag op straat naast een auto. De man wordt gereanimeerd en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.