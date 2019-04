Man zwaargewond na schietpartij Eindhoven, toestand slachtoffer zorgwekkend

Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht (Foto: Arno van der Linden).

Een man is zwaargewond geraakt na een schietpartij aan de Beukenlaan in Eindhoven.

Een man is zwaargewond geraakt na een schietpartij aan de Beukenlaan in Eindhoven. Het slachtoffer lag op straat naast een auto. De man wordt gereanimeerd en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Bewoners van de Beukenlaan lagen nog in bed en hoorden een harde knal. "We dachten dat het vuilnis opgehaald werd. We wonen hier sinds 1972 en het is een hele nette buurt. We zijn erg geschrokken." Een andere buurtbewoner hoorde twee knallen en een auto met piepende banden wegrijden.

Politiehelikopter

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en er vliegt een politiehelikopter boven de Beukenlaan. De politie is op zoek naar een verdachte. De schietpartij gebeurde vlakbij Strijp-S, de omgeving is voor een groot deel afgezet.

Onduidelijkheid

De politiewoordvoerder kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd.