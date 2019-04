Frans Bauer gaat op tour, terug naar zijn roots: 'Ik duik de feesttent in!'

Na in verschillende grote zalen als het Ahoy, de ArenA en TivoliVredenburg te hebben opgetreden, is het volgens Frans weer tijd om terug te gaan in de tijd. "De feesttent is een hele fijne plek om op te treden omdat je daar zo'n leuk contact heb met het publiek. Optreden in grote zalen is natuurlijk ook erg gaaf, maar ik heb heel veel zin in deze tour!."

Nieuwe single

Sinds donderdagavond staat zijn nieuwe single 'Leugentje om bestwil' online en inmiddels is hij al meer dan 70.000 keer geluisterd!" vertelt een overdonderde Frans. "Hij gaat als de brandweer! Ik sta er telkens van te kijken hoeveel mensen mijn muziek eigenlijk kennen."

De volkszanger is trots op zijn fans. "Laatst zag ik een jochie van zes mijn nummer 'Heb je even voor mij' meezingen. Dat nummer heb ik zestien jaar geleden geschreven. Toen was hij er nog helemaal niet maar hij kende het wel, ongelooflijk!"

Eerste Brabantse optreden

In het Jan Cunenpark in Oss staat Frans op 7 juli voor het eerst in Brabant op het podium tijdens zijn feesttent tour. Dan vindt het jaarlijkse Muze Misse plaats in het centrum van Oss.

In het programma Brabants Bont liet Frans zijn single aan het publiek horen en pakte hij de rol als presentator verrassend soepel op: