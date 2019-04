Eindhovenaar (54) doodgeschoten op straat, was op bezoek bij zijn moeder

Er was veel politie op de been na de schietpartij. (Foto: Rene van Hoof)

De man (54) die vrijdagochtend werd neergeschoten in de Beukenlaan in Eindhoven, is overleden. Volgens de politie woont het slachtoffer in Eindhoven.

De politie gaat een huiszoeking doen in een huis aan de Edisonstraat in Eindhoven. Het slachtoffer was in de Beukenlaan omdat hij op bezoek was bij zijn moeder. Hij werd rond half tien in de ochtend neergeschoten. Het slachtoffer lag zwaargewond naast een auto op straat. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de man is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance maar dat mocht niet meer baten.

Verdachte

De politie is op zoek naar een verdachte. Er vloog ook een politiehelikopter boven de Beukenlaan De schietpartij gebeurde vlakbij Strijp-S, de omgeving is voor een groot deel afgezet.

Buurtbewoners

Bewoners van de Beukenlaan lagen nog in bed toen het gebeurde en hoorden een harde knal. "We dachten dat het vuilnis opgehaald werd. We wonen hier sinds 1972 en het is een hele nette buurt. We zijn erg geschrokken." Een andere buurtbewoner hoorde twee knallen en een auto met piepende banden wegrijden.

