Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, snel weer een fijn tuintje, hoe moet dat nou? [TIPS]

1. Pak de bezem!

"Je trekt je achterdeur open en denkt, potverdorie, waar begin ik?" Martijn Rekkers, tuinman en vaste gast in het Omroep Brabant programma Brabants Bont, beantwoordt de vraag direct zelf: "Pak de bezem! Ongetwijfeld ligt daar veel blad. Veeg het op en maak meteen de tegels van je terras schoon."

2. Kritische blik op je vaste planten

Nu het eerste puin geruimd is, is het tijd om je vaste planten en struiken aan een grondige inspectie te onderwerpen. "Al het dode loof moet weg. Zitten er nog verdorde bloemen of bladeren aan je planten of struiken? Knip het eraf!"

3. Hoppakee, harken!

Je bezem heb je daarnet achteloos tegen de muur van je schuurtje geparkeerd. Die mag je opbergen. Maar je bent nog niet klaar, er mag nieuw tuingereedschap mee naar buiten. "Nu heb je een schoffel of drietand nodig. Hark maar eens lekker door je border heen. Die oogt dan meteen weer een stuk frisser, de winterkleur gaat dan van de grond."

4. Hou jezelf even in!

Deze tip gaat niet over wat je wel moet doen, maar over wat je vooral nog even niet moet doen. En dat is: je tuintje opfleuren met vrolijke seizoensbloeiers. "Als je nu halsoverkop naar het tuincentrum scheurt voor seizoensplanten, gaat het mis. 's Nachts vriest het nog. En als de vorst eroverheen gaat, is het weg." Mocht je niet kunnen wachten en toch die Margrietjes al willen planten, zet ze dan in een pot. "En zet die tijdens koude nachten in je schuurtje."

Tijd om orde op zaken te stellen. (Foto: PublicDomainPictures.Net)

5. Ben lief voor je gazonnetje

Nu je in de weer bent geweest op je terras en in je borders, is het tijd om je gazonnetje wat aandacht te geven. "Wacht niet tot het gras hoog is, maar maai nu al. Als je het te lang laat groeien, krijgt je het aan de onderkant te weinig licht, lucht en ruimte. Dan verkleurt je grasveld, wordt heet geel."

6. Plannen maken!

Kijk maar eens om je heen. dat ziet er alweer best aardig uit toch? Als je tuinmeubels de hele winter buiten hebben gestaan, dan moet er misschien nog even een sopje over. En dan is het tijd om een drankje in te schenken en even te genieten van het weer én je tuintje. En als je er dan toch zit, kun je misschien vast een verlanglijstje maken voor het moment dat je wél richting tuincentrum gaat. Natuurlijk koop je dan wat leuke zomerbloeiers. "Sundevilla bloeit de hele zomer door, tot het gaat vriezen. Echt een hele mooie rijk bloeiende plant."

Nog plek in de borders voor wat vaste planten? "Een plant die heel rijk bloeit is de Geranium Rozanne. Die begint zo te bloeien, tot diep in het najaar. Het eerste jaar is het nog niet nodig, maar daarna kun je de plant in juni of juli flink terug snoeien. Binnen drie weken is de plant dan weer helemaal terug. En de Toscaanse Jasmijn is ook een aanrader, een mooie klimplant met fijne witte bloempjes die heerlijk ruiken. Zet hem wel een beetje beschut, want als het heel koud wordt, heeft hij het moeilijk." Maar aan dat laatste denken we nog even niet, kom maar op met die lente!