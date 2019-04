Verbazing om verbannen van Willem II-spits Kristófer Kristinsson: 'Of er moet meer gebeurd zijn'

Willem II en aanvallers. Het is dit seizoen of een schot in de roos, of het werkt helemaal niet. De club zag in de winterstop Fran Sol vertrekken, maar haalde Aleksander Isak als schot in de roos als opvolger en dat blijkt dus een zeer goede zet gezien zijn scoringsdrift tijdens zijn eerste tien wedstrijden voor de club. Ook haalde club met de Grieken Vrousai en Pavlidis twee goede aanvallers binnen.

Contracten verscheurd

Maar zoals gezegd zijn er ook wat zaken op 'aanvallers-gebied' te noemen die dit seizoen wat minder gaan bij Willem II. Zo werd twee weken geleden het contact van Donis Avdijaj verscheurd en kwam deze week het nieuws naar buiten dat ook Aras Özbiliz per direct zou vertrekken en Kristófer Kristinsson werd bovendien teruggezet naar de beloften.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Willem II-watcher Fabian Eijkhout vindt het maar een opmerkelijk verhaal. “Aan de ene kant snap je Willem II wel, want je wilt als club niet investeren in een speler die in de zomer toch gratis de deur uitloopt, maar aan de andere kant zorgt deze beslissing ervoor dat er geen winnaars zijn. De speler niet, en Willem II ook niet.”

Daar is clubicoon John Feskens het mee eens. ‘D’n Beitel’ zag dit in zijn tijd als trainer nooit gebeuren en ook als speler was er nooit sprake van het feit dat iemand een sanctie kreeg omdat hij zijn contract niet wilde verlengen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

John Feskens (foto: VI Images).

Vreemd

“De club had toen de macht”, stelt Feskens nu. “Als een contract afliep, mocht de club bepalen of het verlengd zou worden of niet. Maar na het Bosman-arrest kreeg de speler zelf meer zeggenschap. Maar een contract is een contract, die dien je uit. Ik vind dit maar een vreemde regel.”

Willem II bracht zelf als reden naar buiten dat de achterliggende reden voor het terugzetten van Kristinsson is dat de IJslander zijn aflopende contract niet wil verlengen. “Maar je vraagt je toch af waarom ze deze beslissing hebben genomen”, zegt Feskens. “Je gaat dan eigenlijk denken dat er meer gebeurd moet zijn om tot deze sanctie te komen.” Feskens stelt zichzelf wel de vraag of de club deze beslissing ook had genomen als het om een bepalende speler ging. "Dat moet je dan nog maar zien."

Door de verscheurde contracten en de verbanning van Kristinsson wordt de spoeling wel dun voorin bij Willem II. "Maar het is niet anders dan aan het begin van het seizoen", stelt Eijkhout. De Willem II-watcher doelt daarmee op het feit dat de Tilburgse club tijdens de voorbereiding geen tweede spits had achter Fran Sol. "Dankerlui is mede daardoor ook omgetoverd tot de joker en dat is hij nu nog steeds."