Koning bezoekt 'creatieve broedplaats' Sectie-C en praat met ontwerpers

Sectie-C wordt bewoond door creatieve mensen met allerlei achtergronden en disciplines. 180 ondernemers, artiesten, ontwerpers, muzikanten, communicators en ambachtslieden werken onderling samen waardoor er kweekvijver voor nieuwe ideeën ontstaat. Er zijn onder meer studio’s, werkplaatsen, tuinen, podiums, tentoonstellingen en laboratoria gevestigd.

Burgemeester Jorritsma

Samen met de burgemeester Jorritsma bezocht de koning zeven werkplaatsen en ontwerpstudio’s van diverse ontwerpers en ondernemers. In die werkplaatsen wordt gewerkt aan uiteenlopende dingen: van stop motion-animatiefilmpjes, meubels en sculpturen tot verlichtingssystemen en muzikale installaties.

Niels Hoebers maakt in zijn atelier van die stop-motionvideo. Elke beweging in beeld is een foto en al die foto's achter elkaar zorgen voor een filmpje. "Ik dacht eigenlijk dat de minister van Onderwijs langs zou komen dus ik had veel van mijn werk al opgeruimd!" vertelt hij lachend. "Vanmorgen heb ik snel alles weer klaargezet om de koning zo goed mogelijk te kunnen laten zien wat we hier doen."

Herinrichten voor geluk

Meubels die kunnen voorspellen of je ziek wordt en je gelukkiger kunnen maken; daar houdt Govert Flint zich mee bezig. "Beweging zorgt voor een gevoel van geluk, blijkt uit onderzoek", vertelde Govert aan de koning. "Dus heb ik een tegel ontworpen die beweegt. Als je daarop gaat staan, krijg je de sensatie van een waterbed en daar zou je gelukkiger van worden. Ook heb ik een stoel gemaakt die aan je hartslag kan zien of je stress hebt en ziektes kan zien aankomen." Toen Govert op zijn stoel ging zitten ter demonstratie, bleek dat hij op dat moment flink gespannen was.

De koning en burgemeester Jorritsma bespraken met de ontwerpers vooral de vraag hoe Sectie-C het karakter van broedplaats kan behouden en tegelijkertijd als organisatie kan professionaliseren. Daarna gingen ze in gesprek met vertegenwoordigers uit de creatieve sector, de TUe, DAE en DDF, over de betekenis van een broedplaats als Sectie-C voor de stad Eindhoven en van ontwerpers voor de samenleving in bredere zin.