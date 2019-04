A2 bij Eindhoven weer open na ongeluk met meerdere auto's

De snelweg A2 tussen Maastricht en Eindhoven was vrijdag aan het begin van de middag ter hoogte van knooppunt Batadorp enige tijd afgesloten. Oorzaak was een ongeluk met meerdere auto's.

De aanrijdingen gebeurden tussen knooppunten De Hogt en Batadorp. Het verkeer werd omgeleid via de parallelrijbaan N2. Rond halfdrie stond er in de richting van Eindhoven nog een file van drie kilometer. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.