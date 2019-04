Kan Aleksander Isak PSV een handje helpen in titelstrijd met Ajax? 'Hij speelt echt indrukwekkend'

Tien wedstrijden in de eredivisie leverde maar liefst tien doelpunten en drie assists op voor Isak. Willem II heeft opnieuw een goede spits vast weten te leggen. Iemand die publiekslieveling Fran Sol eigenlijk eenvoudig heeft doen vergeten door zijn prestaties. De Willem II-fans lopen weg met Isak en hebben hem al een bijnaam gegeven: ‘de giraf’, wegens onder meer zijn lengte.

“Ik vind hem echt indrukwekkend spelen”, zegt Mariano Bombarda. De oud-spits van de Tilburgers is lovend over Isak, die hij een grote toekomst voorspelt. “Als je hem ook maar een beetje ruimte geeft, is hij levensgevaarlijk. Ik sta er echt van te kijken.”

Vrij compleet

Niet alleen Bombarda en de fans zijn lovend over Isak, ook trainer Adrie Koster is maar wat blij met zijn pupil. Koster heeft al veel spitsen meegemaakt in zijn rijke loopbaan als trainer, maar de trainer doet niet aan vergelijkingen. “Elke spits heeft specifieke kwaliteiten. Isak is op zo’n jonge leeftijd al een vrij complete spits. Dit wordt een grote.”

Bombarda ziet weinig van zichzelf terug in de Zweedse tiener. "We verschillen wel wat, ja. Hij is op deze leeftijd al veel verder dan dat ik was. Zijn acties maakt hij allemaal zo bewust, dat vind ik echt mooi om te zien." Bombarda is dus fan van Isak, maar hij denkt dat de spits nog wel wat puntjes kan verbeteren. "In de kleine ruimtes valt nog wel wat winst voor hem te behalen. En verder zie je hem niet vaak in de duels komen. Dat kan een kracht zijn, maar ik ben benieuwd hoe hij omgaat met een fysiek sterke tegenstander."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Die tegenstander kan Isak zaterdagavond zomaar eens tegenkomen wanneer Ajax op bezoek komt. Bij de Amsterdammers loopt Oranje-international Matthijs de Ligt rond in de achterhoede. Bombarda kijkt uit naar de duels tussen Isak en de eveneens negentienjarige De Ligt. "Isak is zeer moeilijk te bespelen omdat hij zo snel is. De Ligt kan zijn borst nat maken, daar ben ik van overtuigd."

Isak blijft zelf rustig onder alle heisa rondom zijn persoon. De Zweed blijkt in interviews een vrij koele kikker te zijn en lijkt niet verrast te zijn dat hij het zo goed doet bij Willem II. Bombarda denkt dat die instelling hem goed van pas komt de komende jaren. "Als hij zo doorgaat kan hij zomaar eens ver komen. Het hangt natuurlijk van verschillende factoren af, maar de voortekenen zijn goed. Als ik scout was, had ik hem allang op mijn lijstje gezet."

Willem II neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Ajax. De wedstrijd begint om 18.30 uur en Omroep Brabant houdt de verrichtingen LIVE bij.