Honderden Shell-medewerkers bij poortactie Moerdijk voor meer salarisverhoging

Om hun eisen kracht bij te zetten weigeren medewerkers om mee te werken aan de productiestop die in de nacht van zondag op maandag gepland staat. Dit raakt Shell direct in de portemonnee, want dan staan ingehuurde onderhoudsbedrijven maandag voor niks aan de poort op Moerdijk.

Vijf procent

Het cao-conflict draait vooral om welke loonsverhoging het bedrijf aan de medewerkers wil geven. De bonden eisen 5 procent per jaar, terwijl Shell voor dit jaar 2,5 procent en voor volgend jaar 2 procent salarisverhoging wil geven.



De vakbonden en Shell hebben overleg gevoerd over het niet doorvoeren van de productiestop. Piet Verburg van CNV Vakmensen: "Shell is een hoog-risico-bedrijf en daarom in dit soort situaties uitvoerig technisch en veiligheidsoverleg om dit te bespreken met elkaar. Dus als ik aan deze knop draait, wat gebeurt er dan een kilometer verderop bij die andere fabriek."

Zorgen

Volgens Verburg hoeven mensen in de omgeving, zoals in Klundert of Zevenbergen, zich geen zorgen te maken over de actie. "De enige zorg die het personeel hier heeft, is dat ze geen goede cao krijgt. Maar voor de omgeving is er geen enkel probleem, wat ons betreft", zegt Verburg.