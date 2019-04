FC Den Bosch verspeelt zege op Sparta in slotseconden; nieuwe nederlaag voor Helmond Sport

FC Den Bosch is er niet in geslaagd voor het eerst sinds begin januari weer eens twee wedstrijden op rij te winnen. De ploeg van trainer Wil Boessen verspeelde ver in blessuretijd drie punten tegen Sparta Rotterdam, de nummer twee van de ranglijst (1-1). Helmond Sport had thuis net nakijken tegen Jong Ajax (1-3).

FC Den Bosch - Sparta Rotterdam 1-1

FC Den Bosch kon geen passend vervolg geven aan de 3-1 zege op Jong PSV van afgelopen maandag. Sinds begin januari lukte het de ploeg van Boessen niet meer minstens twee duels op rij te winnen. In de eerste helft van het duel met Sparta waren de bezoekers de betere ploeg met de beste kansen. FC Den Bosch kwam er af en toe gevaarlijk uit via de counter.

Na rust drong Den Bosch meer en meer aan en opende Stefano Beltrame in de 68ste minuut de score: een vrije trap van Verbeek werd door Vaisanen klaargelegd voor Beltrame die knap afrondde en zijn dertiende doelpunt van het seizoen maakte. FC Den Bosch leek zich op te maken voor de zege, maar in de vijfde minuut van de extra tijd sloeg Sparta alsnog toe: 1-1 door een eigen doelpunt van Stefan Velkov, onder druk van Spartaan Lars Veldwijk.





Helmond Sport - Jong Ajax 1-3

Helmond Sport kende eind maart een kleine opleving met de 4-0 zege op Roda JC Kerkrade, maar van die juichstemming is inmiddels totaal geen sprake meer. De ploeg van trainer Rob Alflen leed tegen een sterk en gretig Jong Ajax alweer de 21ste nederlaag van het seizoen. Na tien minuten kwamen de Amsterdammers op voorsprong via een droge schuiver van Danilo Pereira. Het was de elfde keer in dit seizoen dat de Helmonders in een wedstrijd het openingsdoelpunt moeten incasseren, meer dan welke andere club ook.

Tien minuten na rust verdubbelde Ryan Gravenberch de marge voor Jong Ajax met een diagonaal schot vanaf links. Nikolas Kuhn zet de Amsterdammers in de 65ste minuut zelfs op 0-3, op aangeven van Gravenberch. In de slotminuten redde Diego Snepvangers - op aangeven van Arne Naudts - de sportieve eer voor de thuisploeg: 1-3.





MVV Maastricht - FC Eindhoven 1-1

FC Eindhoven bleef voor de zesde keer op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisploeg brak de score in de negentiende minuut open: Anthony van der Hurk schoot de bal gemakkelijk binnen na een fraai overstapje van Koen Kostons in het zestienmetergebied van de Eindhovenaren. In de 32ste minuut kwam FC Eindhoven op gelijke hoogte via smaakmaker Branco van den Boomen. De middenvelder kegelde een vrije trap vanaf zo'n dertig meter geweldig binnen en maakte zo zijn tiende goal van het seizoen.

Na rust was de wedstrijd aardig in evenwicht. De thuisploeg had zo nu en dan het betere van het spel, maar tot grote kansen leidde dat niet. En dat gold ook voor de Eindhovenaren. Zodoende bleven doelpunten in de tweede helft uit.

Overige uitslagen:

FC Oss - FC Volendam 0-0

Roda JC Kerkrade - RKC Waalwijk 0-0







VOORAF: Statistieken en opstellingen:

• FC Den Bosch won maar één van zijn laatste vijf thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam (één gelijkspel en drie nederlagen).

• Helmond Sport verloor zijn laatste zes duels met Jong Ajax in de Eerste Divisie. De laatste keer dat de ploeg ongeslagen bleef tegen de Amsterdammers was op 17 augustus 2015 (1-1).

• TOP Oss won vorig seizoen voor het eerst in zijn historie een thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-1). Daarvóór bleef de ploeg negen keer op rij zonder winst op eigen veld (vier keer gelijk, vijf nederlagen).

• FC Eindhoven bleef in zijn laatste vijf competitieduels ongeslagen. Bij winst of een gelijkspel tegen MVV blijft de ploeg voor het eerst dit seizoen in zes opeenvolgende duels zonder nederlaag.

• RKC Waalwijk won vijf van zijn zeven competitieduels met Roda JC op een vrijdag (twee nederlagen). De Waalwijkers hielden in vier van die zeven duels hun doel schoon.

• Dit is de tweede keer dat RKC in de Eerste Divisie op bezoek gaat bij Roda JC. Bij de vorige keer - in het seizoen 2014/15 - verloor de ploeg met 3-2 van de Limburgers.

• Helmond Sport won maar één van zijn laatste twaalf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie: het thuisduel met Roda JC van 29 maart (4-0).

• TOP Oss-speler Huseyin Dogan is dit seizoen de meest productieve speler van alle zes Brabantse clubs. De 25-jarige aanvaller maakte tot nu toe al zestien doelpunten, evenwichtig verdeeld over thuis- en uitwedstrijden.