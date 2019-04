LIVE: Volg hier de Brabantse clubs tijdens de 33ste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie

Speelronde 33 in de Keuken Kampioen Divisie.

De Keuken Kampioen Divisie is toe aan de 33ste speelronde. In dit liveblog volgen we wedstrijden van vijf Brabantse clubs. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

TUSSENSTANDEN:

FC Den Bosch - Sparta Rotterdam 0-0

Helmond Sport - Jong Ajax 0-0

MVV Maastricht - FC Eindhoven 0-0

FC Oss - FC Volendam 0-0

Roda JC Kerkrade - RKC Waalwijk 0-0





VOORAF: Statistieken en opstellingen:

• FC Den Bosch won maar één van zijn laatste vijf thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam (één gelijkspel en drie nederlagen).

• Helmond Sport verloor zijn laatste zes duels met Jong Ajax in de Eerste Divisie. De laatste keer dat de ploeg ongeslagen bleef tegen de Amsterdammers was op 17 augustus 2015 (1-1).

• TOP Oss won vorig seizoen voor het eerst in zijn historie een thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-1). Daarvóór bleef de ploeg negen keer op rij zonder winst op eigen veld (vier keer gelijk, vijf nederlagen).

• FC Eindhoven bleef in zijn laatste vijf competitieduels ongeslagen. Bij winst of een gelijkspel tegen MVV blijft de ploeg voor het eerst dit seizoen in zes opeenvolgende duels zonder nederlaag.

• RKC Waalwijk won vijf van zijn zeven competitieduels met Roda JC op een vrijdag (twee nederlagen). De Waalwijkers hielden in vier van die zeven duels hun doel schoon.

• Dit is de tweede keer dat RKC in de Eerste Divisie op bezoek gaat bij Roda JC. Bij de vorige keer - in het seizoen 2014/15 - verloor de ploeg met 3-2 van de Limburgers.

• Helmond Sport won maar één van zijn laatste twaalf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie: het thuisduel met Roda JC van 29 maart (4-0).

• TOP Oss-speler Huseyin Dogan is dit seizoen de meest productieve speler van alle zes Brabantse clubs. De 25-jarige aanvaller maakte tot nu toe al zestien doelpunten, evenwichtig verdeeld over thuis- en uitwedstrijden.