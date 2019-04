LIVE: kansloze missie voor Helmond Sport tegen Jong Ajax, FC Den Bosch op voorsprong

De Keuken Kampioen Divisie is toe aan de 33ste speelronde. In dit liveblog volgen we wedstrijden van vijf Brabantse clubs. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

TUSSENSTANDEN:

FC Den Bosch - Sparta Rotterdam 1-0

In de eerste helft is Sparta de betere ploeg met de beste kansen. FC Den Bosch komt er af en toe gevaarlijk uit via de counter. Na rust dringt Den Bosch meer en meer aan en opent Stefano Beltrame de score: een vrije trap van Verbeek wordt door Vaisanen klaargelegd voor Beltrame die afrondt en zijn dertiende doelpunt van het seizoen maakt.

Helmond Sport - Jong Ajax 0-3

Na tien minuten komen de Amsterdammers op voorsprong via een droge schuiver van Danilo Pereira. Het is de elfde keer in dit seizoen dat de Helmonders in een wedstrijd het openingsdoelpunt moeten incasseren, meer dan welke andere club ook. Tien minuten na rust verdubbelt Ryan Gravenberch de marge voor Jong Ajax met een diagonaal schot vanaf links. Nikolas-Gerrit Kuhn zet de Amsterdammers in de 65ste minuut zelfs op 0-3, op aangeven van Gravenberch.

MVV Maastricht - FC Eindhoven 1-1

De thuisploeg breekt de score open in de negentiende minuut: Anthony van der Hurk schiet de bal gemakkelijk binnen na een fraai overstapje van Koen Kostons in het zestienmetergebied. In de 32ste minuut komt FC Eindhoven op gelijke hoogte via Branco van den Boomen. De middenvelder schiet een vrije trap vanaf zo'n dertig meter geweldig binnen en maakt zijn tiende goal van het seizoen.

FC Oss - FC Volendam 0-0

TOP heeft in de eerste 45 minuten het beste van het spel, maar verheffend is het spel nog niet. Kansen zijn er ook weinig.

Roda JC Kerkrade - RKC Waalwijk 0-0

Een slordige eerste helft van beide ploegen met een handjevol mogelijkheden over en weer resulteert in een logische ruststand: 0-0.





VOORAF: Statistieken en opstellingen:

• FC Den Bosch won maar één van zijn laatste vijf thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam (één gelijkspel en drie nederlagen).

• Helmond Sport verloor zijn laatste zes duels met Jong Ajax in de Eerste Divisie. De laatste keer dat de ploeg ongeslagen bleef tegen de Amsterdammers was op 17 augustus 2015 (1-1).

• TOP Oss won vorig seizoen voor het eerst in zijn historie een thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-1). Daarvóór bleef de ploeg negen keer op rij zonder winst op eigen veld (vier keer gelijk, vijf nederlagen).

• FC Eindhoven bleef in zijn laatste vijf competitieduels ongeslagen. Bij winst of een gelijkspel tegen MVV blijft de ploeg voor het eerst dit seizoen in zes opeenvolgende duels zonder nederlaag.

• RKC Waalwijk won vijf van zijn zeven competitieduels met Roda JC op een vrijdag (twee nederlagen). De Waalwijkers hielden in vier van die zeven duels hun doel schoon.

• Dit is de tweede keer dat RKC in de Eerste Divisie op bezoek gaat bij Roda JC. Bij de vorige keer - in het seizoen 2014/15 - verloor de ploeg met 3-2 van de Limburgers.

• Helmond Sport won maar één van zijn laatste twaalf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie: het thuisduel met Roda JC van 29 maart (4-0).

• TOP Oss-speler Huseyin Dogan is dit seizoen de meest productieve speler van alle zes Brabantse clubs. De 25-jarige aanvaller maakte tot nu toe al zestien doelpunten, evenwichtig verdeeld over thuis- en uitwedstrijden.