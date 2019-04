Chemisch transport onder Helmond voorlopig van de baan maar bewoners overwegen stap naar rechter

De omstreden transportbuizen voor chemische stoffen die door de Peelregio waren gepland, zijn voorlopig van de baan. Dat blijkt uit een brief van minister Kajsa Ollongren die ze aan de Tweede Kamer stuurde. Toch zijn de gemeente Helmond en bewoners van de wijk Brandevoort, die fel tegen de buizen zijn, niet gerustgesteld. Sterker nog, actiegroep Buizen Brandevoort overweegt een stap naar de rechter. "Wij blijven in onzekerheid", zegt voorzitter Frank Beekhuis.

In haar brief schrijft de minister van Binnenlandse Zaken dat de milieustudies die de basis vormen voor het traject onvoldoende onderbouwd zijn om de buizen door te zetten. "Nader onderzoek is nodig", aldus de bewindsvrouw. Daarom zegt Ollongren dat ze de procedure die liep om de buizen te plaatsen per direct heeft stopgezet. Verder stelt ze het 'ten zeerste te betreuren' dat de betrokken partijen, waaronder burgers en bedrijven in het gebied, 'lange tijd in onduidelijkheid zijn gebleven'.

Tegenstand

Al sinds 2011 wordt er gesproken over de pijpleidingen die gevaarlijke stoffen van de Limburgse chemie-industrie naar de Rotterdamse haven moeten vervoeren. Het is het gevolg van een besluit van het Rijk om het landelijke buizenstelsel van olie en chemische stoffen uit te breiden.



Vooral in de regio van Helmond is er fel protest tegen het project. Daar lopen de buizen namelijk vlak langs bewoond gebied. Verschillende gemeenten in de regio schreven daarom vorig jaar samen met provincie een brief aan de minister waarin ze opriepen het traject te schrappen.

LEES OOK:Verzet tegen chemische buizen in woonwijk: 'Bewoners minder belangrijk dan economische belangen'

De gemeente Helmond zegt blij te zijn met het besluit om voorlopig te stoppen. "De minister neemt een verstandig besluit, door zorgvuldigheid voor alles te laten gaan en deze procedure te beëindigen", aldus wethouder Gaby van den Waardenburg.

Toch klinkt er ook kritiek. Want hoewel de buizen voorlopig van de baan zijn, is de route nog niet definitief geschrapt. Het traject blijft een optie voor de vervoer van andere gevaarlijke stoffen als CO2 en methanol. Van den Waardenburg: "Wij zien niet in waarom het tracé toch in de structuurvisie moet blijven staan. Wij zien daarin vooral nadelen, omdat er onduidelijkheid blijft bestaan voor bewoners en bedrijven."

'Er verandert niks'

Dat de onzekerheid niet is weggenomen bevestigt Frank Beekhuis, die in de wijk Brandevoort woont. "Dit klinkt veel mooier dan het is. Er verandert eigenlijk helemaal niks." Beekhuis zegt diep teleurgesteld te zijn in de minister. Hij had verwacht dat Ollongren direct een einde zou maken aan het plan en dat is dus niet het geval.



"Het is de zoveelste klap die ons toegebracht wordt. Eigenlijk zijn we nu terug bij af." Beekhuis zegt dat hij samen met andere bewoners overweegt om naar de rechter te stappen.