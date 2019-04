Virgil van Dijk mag blijven dromen van landstitel: Liverpool boekt uitzege op Southampton

Virgil van Dijk heeft vrijdagavond met Liverpool geen fouten gemaakt in de zenuwslopende titelrace met Manchester City in de Premier League. The Reds wonnen het lastige uitduel met Southampton - de oude club van Van Dijk - door late doelpunten met 1-3.

Het duel tussen Southampton en Liverpool was lang in evenwicht (1-1), maar doelpunten in de slotfase van Mohamed Salah en Jordan Henderson zorgden ervoor dat The Reds alsnog met de punten huiswaarts keerden. En dus houdt Liverpool de druk hoog op Manchester City in de strijd om het kampioenschap in de Premier League.

Eerst op achterstand

Shane Long zette de thuisploeg verrassend op voorsprong in de negende minuut. Virgil van Dijk liet de spits lopen om de plots vrijstaande Pierre-Emile Højbjerg af te stoppen. Van Dijk was te laat, de Deen kopte door en Long scoorde. Nog voor rust werd het 1-1 door een kopbal van Naby Keita.

Tien minuten voor tijd stoomde Salah op en schoot bekeken raak. Het betekende het vijftigste doelpunt van Salah in de Premier League, terwijl hij lange tijd niet had gescoord. Henderson besliste de wedstrijd even later.

Liverpool twee punten voor op Man City

Koploper Liverpool, dat nu veertien officiële wedstrijden op rij ongeslagen is, heeft na 33 wedstrijden 82 punten. Dat zijn er twee meer dan Manchester City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. De ploeg van trainer Pep Guardiola heeft een vrij competitieweekend omdat het zaterdag de halve finale van de FA Cup speelt tegen Brighton & Hove Albion.