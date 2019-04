Brabantse Oranjeleeuwinnen zegevieren in eerste vrouweninterland in Gelredome

Het oefenduel in Arnhem betekende een primeur: het was de allereerste vrouweninterland die in de Gelredome werd afgewerkt. De wedstrijd tussen de nummers 8 en 26 van de wereldranglijst trok liefst 25.000 toeschouwers.

De veelal jeugdige fans zagen Shanice van de Sanden in de openingsfase twee keer de lat raken. In de 24ste minuut viel de openingstreffer alsnog. Een gekraakt schot van Jill Roord belandde voor de voeten van Miedema, die eenvoudig haar 56ste doelpunt in de nationale ploeg kon binnenschieten (1-0). Kort voor rust schoot Martens van afstand fraai de 2-0 binnen.

Invalbeurt voor Groenen

In de tweede helft verzuimde de ploeg van Wiegman de score op te voeren. Jackie Groenen, normaal verzekerd van een basisplaats, speelde de laatste dertig minuten mee als invaller voor Van de Donk. Van Es speelde de volle negentig minuten.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman oefent dinsdag opnieuw, dan voor het eerst in Alkmaar. De tegenstander in dat duel is Chili. De Oranjeleeuwinnen bereiden zich voor op het WK, dat in juni in Frankrijk wordt gehouden.

Opstelling Nederland:

Van Veenendaal; Van Lunteren (60. Van der Most), Dekker, Bloodworth (69. Van Dongen), Van Es; Roord, Van de Donk (60. Groenen), Spitse; Van de Sanden (61. Beerensteyn), Miedema, Martens.