Mekka van de klompenindustrie introduceert 3D-printer: 'We geven de klomp weer toekomst'

Johan van de Laar is grootgebracht tussen de klompen. Vier generaties klompenmakers gingen hem al voor. Vrijwilligers van de Rooise klompenwerkplaats maken nog steeds klompen met de oude machines uit de fabriek van zijn vader. "Maar om de klomp ook een toekomst te geven hebben we meer nodig dan goede klompenmakers", zegt Johan. De 3D-printer speelt in die toekomst een grote rol.

Klompen op maat gemaakt

"Het grote voordeel hiervan is dat ook mensen met moeilijke voeten straks gemakkelijk kunnen lopen op klompen", legt Johan uit. " Je laat een scan maken van je voeten en de printer maakt daar een volledig op maat gemaakte klomp van."

Hij zocht daarvoor ook de samenwerking met podotherapeuten. "Zij hebben net als klompenmakers veel kennis van voeten, maar die hebben ze eerder nooit met elkaar gedeeld." Het leverde onder meer een opengewerkte klomp op met een soort zwevende zool waardoor die veel zachter is voor het voetbed en de wreef niet irriteert.

Bloemenpad dankzij klomp met zaad

Johan ging ook langs bij studenten van de kunstopleiding Sint Joost en die van Avans Hogeschool. "Ik heb ze in alle vrijheid gevraagd om met nieuwe ideeën te komen voor klompen. Voorwaarde was wel dat ze gebruik zouden maken van natuurlijke materialen." Glunderend vertelt hij over een klomp met gaatjes waarin bloemzaad verstopt is. "Als je daarmee over het klompenpad in Sint-Oedenrode wandelt, zou je meteen ook een bloemenpad zaaien."

Omdat de tijd waarin vooral boeren klompen droegen voorbij is, zijn nieuwe doelgroepen nodig, erkent Johan van de Laar. "We hopen dat we die vinden door het oude symbool in een nieuw jasje te stoppen." Hij ziet voor zich hoe buitenlandse toeristen straks op Eindhoven Airport een scan laten maken van hun voeten waarna de 3D-printer er een paar op maat gemaakte klompen van print die worden afgeleverd bij de toeristen in het hotel. "Zo'n concept kun je overal in Nederland neerzetten."