Auto met aanhanger gaat schuiven en komt dwars op N2 bij Waalre terecht

Op de N2 bij Waalre is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto met aanhanger door nog onbekende oorzaak gaan schuiven en dwars op de weg terechtgekomen.

Volgens een getuige zou het om een auto met een Belgisch kenteken en een aanhanger met een Nederlands kenteken gaan. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De weg was enige tijd afgesloten en er moest een kraan aan te pas komen om de auto en aanhanger te bergen. Ook zou het wegdek flink beschadigd zijn.