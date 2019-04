Hennepkwekerij oorzaak brand Tilburg, zolder in de as gelegd, politie doet buurtonderzoek

De brand brak zaterdagnacht iets na twaalf uur uit en de brandweer moest er met meerdere bluswagens aan te pas komen om de brand te blussen. De 36-jarige bewoner heeft verklaard dat hij op de zolderverdieping een hennepkwekerij met 200 planten had. Waarschijnlijk is de brand hier ontstaan.

Bij daglicht is goed te zien hoe verwoestend de brand is geweest. Het dak ligt open en rook, roet en water zijn ook op de ondergelegen verdiepingen terechtgekomen. De dakpannen liggen verbrijzeld op straat. Ertussen liggen spullen die worden gebruikt in een hennepkwekerij. Rond het huis hangen linten met een waarschuwing voor asbest.

De stoep voor de woning ligt bezaaid met dakpannen (Foto: Jack Brekelmans)

Bewoner aangehouden

De energieleverancier is in het huis geweest om poolshoogte te nemen en constateerde dat de stroom illegaal werd afgetapt. De elektriciteit is inmiddels afgesloten. De politie heeft de man aangehouden en is gestart met een buurtonderzoek.