Automobilist ziet lesauto over het hoofd, leerling en instructeur nagekeken in ambulance

De botsing gebeurde zaterdagmiddag rond 12.00 uur op De Gemertseweg in Beek en Donk. Eigenaar Sjors Speek van Autorijschool Vogelzang uit Boekel vertelt. "Achter het stuur zat een meisje van ongeveer 17. Ik denk dat ze zo'n beetje op de helft zit van haar rijlessen, dus het zal de vijftiende les geweest zijn."

Flinke klap

Het meisje heeft de schrik goed in de benen. Vooral omdat haar geen enkele blaam treft en ze de klap niet zag aankomen, aldus Sjors. "Ze heeft niets fout gedaan. Die andere auto kwam zomaar de voorrangsweg opgereden en heeft onze lesauto helemaal over het hoofd gezien. Zowel de leerling als de instructeur van Vogelzang zijn in een ambulance nagekeken. "Het was een flinke klap, dus dat willen ze checken. Maar het valt mee, volgens mij."

Kopje koffie en weer verder

De vraag is natuurlijk of het geschrokken meisje nog wel de auto in durft na deze ervaring. Maar zoals dat ook gaat met ruiters die van hun paard vallen: hup, meteen er weer op en verder. De angst overwinnen. Sjors: "We rijden zo eerst terug naar de rijschool en daar krijgt ze uiteraard een kopje koffie of glaasje water om rustig te worden. Maar dan gaan we gewoon verder met de rijles. Alleen wel in een andere auto, want de aangereden auto is aan de voorkant helemaal ontzet."