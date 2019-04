Kunst en kitsch, sekspoppen en zijn koninklijke verzameling: Johan Vlemmix doet inboedel in verkoop

"Ik ga verhuizen en van tweeduizend vierkante meter naar veertig vierkante meter. Dus wil ik van al mijn spullen af voor elk aannemelijk bod. En er zitten pronkstukken tussen", zegt Vlemmix, terwijl hij bezig is het spandoek op te hangen met de tekst 'vandaag garage verkoop'.

Raarste verzameling

Van het zwembad en het bruine café in de kelder, tot de 'pronkzalen' op de bovenste verdieping van zijn villa; overal staan de kamers volgestouwd met verzamelingen, prullaria, kunst en kitsch.

Wat te denken van meer dan tienduizend surprises die verstopt zitten in de bekende chocolade eieren. Vlemmix heeft ze tentoongesteld in tientallen vitrinekastjes. "Maar ze mogen allemaal weg. Dit is denk ik wel mijn raarste verzameling. Elke dag eet ik twee van die verrassingseieren en zo ben ik aan deze enorme verzameling gekomen."

Van Wilhelmina tot Máxima

Bekend is zijn fascinatie voor het Koninklijk Huis. Eén van de kamers staat vol met spullen over Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander, Máxima en andere koninklijke personen. Maar wat daar tentoongesteld staat, is nog maar een topje van de ijsberg.

"Hier staat ongeveer één procent van wat ik heb, want er staan nog drie garageboxen helemaal vol. Zoals meer dan elfduizend boeken en boekjes en vele duizenden Oranje-artikelen. Inclusief geschilderde trouwportretten van Willem-Alexander en zijn eerdere vriendin Emily, voordat hij Máxima leerde kennen."

'Nooit een Patricia Paay-pop gemaakt'

Vlemmix ligt nog steeds juridisch in de clinch met Patricia Paay, vanwege de sekspoppen die hij op de markt wilde brengen. In de verkoop kwamen ze nooit en nu mogen ze dus allemaal weg. "Er is nooit een Patricia Paay-pop gemaakt en ze lijken er ook niet op. Het leek me ooit een leuk idee, maar ik heb er een hoop heibel door gekregen. Ik ga ze nu onder de inkoop-prijs verkopen en dan heb je een koopje, hoor. Daar kun je geen vrouw van onderhouden", aldus Vlemmix.

De eerste middag liep het nog niet storm bij de 'garage-verkoop', maar Vlemmix gaat er nog een paar weekeinden mee door. Te bezoeken en te bekijken aan de Anthony Fokkerweg 4 in Eindhoven.