Treedt Mathieu van der Poel in de voetsporen van zijn vader bij de Ronde van Vlaanderen?

Hij reed hem nog nooit, maar toch wordt Mathieu van der Poel door de kenners en bookmakers gezien als favoriet voor winst bij de Ronde van Vlaanderen. De Brabander stapt zondag voor het eerst op de fiets voor de 270 kilometer tellende rit over de kasseien, die zijn vader in 1986 al won.

Wedkantoor Unibet ziet Van der Poel ondanks het gebrek aan ruime ervaring op de kinderkopjes als dé kanshebber. Bij een zege keren ze zeven keer de inzet uit, terwijl dat bij oud-winnaar Sagan bijvoorbeeld maar één op 8.5 is.

'Afwachten'

Volgens de bookies krijgt Van der Poel bij de lange rit vooral concurrentie van de Tsjech Zdeněk Štybar en Wout van Aert. Van der Poel zelf is terughoudend over zijn kans op de winst. "Er zijn maar weinig toppers die een klassieker kunnen winnen. Het zijn toch vaak dezelfde namen die meezitten. Het is afwachten", zegt hij in het Ziggo-sportprogramma Van Hier Tot Tokio.

De renner verkeert momenteel wel in goede vorm. Zo won hij deze week de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen. Als 'VDP' ook de Ronde van Vlaanderen wint en later dit seizoen de wereldbeker bij het MTB verovert, mag hij over een topjaar spreken. Hij is al Nederlands kampioen veldrijden, mountainbiken en wielrennen op de weg. MTB heeft echter een hoge prioriteit, omdat hij zich wil plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Van Aert over 'VDP'

Een van de andere kanshebbers bij de Ronde van Vlaanderen volgens de gokkantoren is Wout van Van Aert. De Belg en Van der Poel rijden al tegen elkaar sinds ze tien jaar oud waren. Allebei toptalenten, bezeten van fietsen. "Ik heb nooit anders geweten dan dat ik tegen Mathieu koers", zegt Van Aert tegen de NOS. "Hij begon in een andere leeftijdscategorie, maar won al zo veel dat hij een jaar hoger ging fietsen. Zo kwamen we elkaar al snel tegen."

'Exceptionele talenten'

Van Aert won drie wereldtitels, Van der Poel twee. Ook de klassementen van de wereldbeker (2-1 voor van Van Aert) en de Superprestige (4-1 voor Van der Poel) gaan de laatste jaren bijna altijd naar een van beiden. "Ik denk zeker dat wij exceptionele talenten zijn. Je zou bijna denken dat het niet moeilijk is om het klassieke voorjaar te rijden: wij komen even op de weg koersen en doen meteen mee," zegt Van Aert over zichzelf en Van der Poel.

Overigens liggen volgens goksite Toto de kansen van Van der Poel, Van Aert en Sagan iets dichter bij elkaar, dan concurrent Unibet denkt. Van der Poel staat genoteerd voor 1 op 6,75, bij Van Aert is dan 7.50 en bij Sagan 7.75.

De Ronde van Vlaanderen start zondag om kwart voor elf. Voor het tweede jaar op rij starten de renners in Antwerpen.