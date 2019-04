Generale repetitie voor de bekerfinale: Willem II op achterstand tegen Ajax [1-2]

Frenkie de Jong is terug in Tilburg waar hij het opneemt tegen zijn oude club.

Het staat 1-2 bij Willem II tegen Ajax. Donny van de Beek scoorde na een kwartier na een goede combinatie in het strafschopgebied. Vanaf de penaltystip maakte Alexander Isak tien minuten later echter de gelijkmaker. Hij stuurde keeper Onana het bos in, nadat Daley Blind een penalty veroorzaakte. De Amsterdammer haalde Vrousai neer en werd terecht bestraft. Fred Heerkens werkte de bal kort voor rust op een ongelukkige manier in het eigen doel, toen hij met zijn rug naar de goal stond.

De eerste tien minuten gebeurde er weinig in Tilburg. De beste kansen waren voor Willem II. Topscorer Isak mocht het strafschopgebied inlopen en schoot hard op doel, waarbij Onana nipt kon redden. In de rebound kon de Griek Mario Vrousai de bal binnentikken, maar ook hij stuitte op de keeper.

Ook in het verloop van de eerste helft had Willem II op voorsprong kunnen komen, Isak schoot net over van een meter of twintig afstand. Ajax had kansen via Ziyech en Blind. Bij beide kansen mochten de Tilburgse fans keeper Wellenreuther danken voor zijn kordate optreden.

Historie

De Tilburgers verkeren in topvorm met Isak die erop los scoort. Ajax wil echter winnen, om kans te houden op de landstitel. De historie wijst uit dat het kan: winnen van de topclub. Exact tien seizoenen geleden werd het bijvoorbeeld 2-1 in Tilburg door een goal van Akgün.

Willem II staat achtste en maakt kans om mee te doen met de play-offs voor een Europees ticket. De club zal deze wedstrijd echter vooral zien als generale repetitie voor de bekerfinale tegen Ajax op 5 mei.

Jordens Peters en Freek Heerkens hebben beiden een basisplek. Zij vervangen Thomas Meissner en Damil Dankerlui.

Alle kaarten zijn verkocht. Supporters die er niet bij kunnen zijn, kijken de wedstrijd in de Bierstrasse, zoals de straat van de cafés bij het Stadhuisplein bij wedstrijden genoemd wordt. Omdat er geen beeldverbinding was met de VAR in Zeist overwoog de KNVB om de wedstrijd later te laten starten, maar uiteindelijk was alles op tijd gerepareerd.