'Verdachte' verslaggever is de klos bij heropening clubgebouw politiehondenvereniging [FILMPJE]

ULVENHOUT -

Exact een jaar geleden zaten de leden van politiehondenvereniging Zeldenrust nog in zak en as. Hun clubhuis aan het Burgtsebaantje, in de bossen bij Ulvenhout, was tot op de grond toe afgebrand. Alle bezittingen van de club gingen in rook op. Weg pakken, weg materialen om mee te oefenen en ook alle andere spullen van de club waren verkoold.