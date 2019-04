Lopers moe maar voldaan: De 80 van 1 Altena was top

De wandeltocht de 80 van 1 Altena zit erop. De wandeltocht die langs en door alle 21-kernen van de nieuwe gemeente Altena trok was een groot succes. Wandelaars die zaterdag over de finish in Almkerk kwamen kregen een waar helden onthaal. Opgewacht door familie, vrienden en collega’s werden nogal wat lopers gehuldigd met bloemen, muziek en zelfs confetti. Zonder uitzondering waren de lopers vol lof over de organisatie en de sfeer tijdens de 80 van 1 Altena.

“Ik heb geen inzinking gehad, het is helemaal top gegaan”, vertelt één van de ruim negenhonderd wandelaars die zaterdagmiddag finisht in een feestelijk Almkerk. Onder het leger van lopers ook wandelaars uit omringende landen als Engeland en Duitsland. Deelnemer Teus Komejan, die zelf uit de regio komt, vond het een hele zware tocht. “Maar, ook een hele leuke tocht. Zeker de eerste dorpen, tot voorbij Genderen was het een hele gezellige tocht.”

Wel of geen blaren

Zo vlak voor de finish weet Teus (nog) niet hoe het met z’n knieën en voeten gaat. “Als ik mezelf niet beweeg dan gaat het goed. Ik weet niet of ik blaren heb, want ik heb m’n schoenen nog niet uitgedaan. Ik ben benieuwd hoe het afloopt.” De laatste meters van de 80 van 1 Altena liepen letterlijk over een rode loper. Deelnemers werd daar een medaille omgehangen, kregen een bloemetje en oprechte felicitaties voor het volbrengen van de tocht.

Volgend jaar weer?

In principe zou de 80 van 1 Altena een éénmalige evenement zijn, maar loopster Jolanda zou dat erg jammer vinden. “Het zou echt zonde zijn als dit eenmalig is. Het is een mooie route er is veel aandacht vanuit de organisatie. Overal staan mensen om je te helpen, echt fantastisch. Alle lopers waren uitgerust met een reflecterend hesje, ook Leen uit Nieuwendijk. Hij volbracht de tocht samen met zijn zoon Peter. "We hebben onderweg twee keer woorden gehad." Ook Leen, die een thuiswedstrijd liep, pleit voor een herhaling van het evenement. “Ze mogen het voor mij ieder jaar doen, het was perfect georganiseerd.”